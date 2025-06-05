Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, UBP - YDP - DP Hükümeti'nin ekonomik ve sosyal gerçekleri görmezden geldiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, özellikle kuzeyden güneye geçişler ve ülkedeki kumar bağımlılığı konularında hükümetin söylemleri ile verilerin örtüşmediğine dikkat çekti.

Erhürman, Merkez Bankası verilerine işaret ederek, “2025 yılı Ocak ayında, 2024’ün aynı ayına göre güneyden kuzeye geçen KKTC yurttaşı olmayan kişilerin sayısında %10.2 azalma yaşanırken, aynı dönemde kuzeyden güneye geçen KKTC yurttaşlarının sayısında %30.6 artış olmuştur,” dedi. Bu verilerin, hükümetin "ekonomi güneye kaymadı" şeklindeki açıklamalarıyla çeliştiğini ifade etti.

Kumar bağımlılığı konusuna da değinen CTP lideri, hükümetin ülkede patolojik kumar bağımlılığına rastlanmadığı yönündeki iddialarını eleştirdi. Erhürman, yıllarını bağımlılık konusunda çalışmalara adamış Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın geçtiğimiz gün YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamalarını hatırlatarak, “Çakıcı, Kıbrıs’ın patolojik kumarın en yaygın olduğu dört bölgeden biri olduğunu ve ülkede en az 20-25 bin kumar bağımlısı bulunduğunu söylüyor,” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasında, “İstatistikmiş, veriymiş, bilimmiş kimin umurunda? Hükümet kendi çalıyor, kendi oynuyor…” ifadelerine de yer verdi.