Hükümet "ithal ette" geri adım atmayacağını açıkladı

Hükümet, donmuş et ithalatından geri adım atmayacağını teyit etti, gözler hayvancı ve sendikalara çevrildi.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu ve UBP MYK'yı toplayarak yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini, "et" konusunu görüştüklerini açıkladı.

Üstel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin 4'üncü güne giren eyleminin temel gerekçelerinden olan "donmuş ithal et" konusunda geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Üstel, Temmuz ayında kuzu sayısının artacağı yönünde bir duyum aldıklarını, bu nedenle geçici süreyle donmuş et ithal edeceklerini, söz konusu etin fiyatının ise 400 TL'yi geçmeyeceğini söyledi.

Üstel, ithal et ile kararları için yaklaşan Kurban Bayramını bahane gösterdi.

Dün, hayvan üreticileri ile pek çok sendika bir toplantı gerçekleştirmiş ve hükümete Cuma gününe kadar ithal et kararından geri adım atması için süre tanımıştı.

Ortak kararda, hükümetin geri adım atmaması halinde, Pazartesi günü genel greve gidileceği sinyali verilmişti.