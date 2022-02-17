Hükümet için yeni pazarlık arayışı

Erken seçim sonrasında hükümet kurma çalışmalarında süreç işlese de olası koalisyona ilişkin tablo halen netleşmedi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) arasında uzlaşı sağlanamadı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, DP’yi “HP ile koalisyon yaparız” ve “görevi geri iade ederiz” sözleri ile uyarıyor.



YENİDÜZEN

Hükümet pazarlığında bakanlıklar kadar bağlı daireler de masada… Ulusal Birlik Partisi, hem Demokrat Parti hem de Yeniden Doğuş Partisi’ne birer bakanlık öneriyor. Özellikle bağlı bakanlıklar konusunda UBP-DP krizinin aşılamadığı öğrenildi.

Erken seçim sonrasında hükümet kurma çalışmalarında süreç işlese de olası koalisyona ilişkin tablo halen netleşmedi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) arasında uzlaşı sağlanamadı, yeni hükümet pazarlığı için düğmeye basıldı.

Demokrat Parti’de Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun Turizm Bakanlığı’nda ısrarcı olduğu, buna rağmen parti yönetiminin ve 2 yeni vekilin ‘icraat bakanlığı’ konusunda Ataoğlu’na baskı yaptığı öğrenildi.

DP içerisinde Turizm Bakanlığı’na ek olarak Tarım ya da Çalışma Bakanlıkları da isteniyor. Ulusal Birlik Partisi ise DP’ye “Turizm ve Kültür Bakanlığı” öneriyor, ancak, belirli daireler bu bakanlığın altından alınıyor.

UBP-DP-YDP olası koalisyonunda çatlak oluşurken, UBP, yeniden HP’yle de pazarlık yapıyor. UBP lider Sucuoğlu, DP’yi “HP ile koalisyon yaparız” ve “görevi geri iade ederim” sözleri ile uyarıyor.



“HP sürece dahil ediliyor” iddiası

UBP’li üst düzey kaynak, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugünden itibaren Demokrat Parti yerine Halkın Partisi’nin de sürece yeniden dahil edileceğini iddia etti.

Yine aynı kaynak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin yazılı yanıta cevap verilmeyeceği, ‘farklı bir yöntem’ ile yanıt verileceğini de belirtti.

CTP’ye yazılı cevap yok…

Daha önce yazılı yanıt verileceği açıklansa da UBP tarafından CTP’ye herhangi bir cevap verilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP’den ne yazılı ne de sözlü herhangi bir yanıt iletildiğini söyledi, süreçle ilgili yeni bir gelişme olmadığını aktardı.

Demokrat Parti Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı ise UBP’den ikinci tur görüşmeleri için net bir tarih verilmediğini söyledi, “DP’de net bir şey yok. Bir kez resmi görüşme yapıldı. Genel başkanlar nezdinde görüşmeler devam ediyor. İkinci tur görüşmelerden bahsedildi ancak tarih yok” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

“Hiçbir partiyle tam bir uzlaşı sağlanamadı”

Hükümeti kurmaya yönelik zaman daralırken, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı sağlanamadığını açıkladı

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Hasipoğlu, kendi içlerinde toplantı yapacaklarını ifade ederek, “Gün içerisinde ikinci tur görüşmelerin programı belli olacak” dedi.

“Tam bir uzlaşı yok, hiçbir partiyle…”

“Günün sonunda biz artık koalisyon ortaklığının detaylarına ve bakanlıklar konusundaki müzakere aşamasına geçeceğiz” diye konuşan Hasipoğlu, “Henüz hiçbir partiyle nihai olarak uzlaştığımız bir durum yok. Tam bir uzlaşı yok, hiçbir partiyle…” ifadelerini kullandı.

“Görüşmeler ışığında belli parti veya partilere yoğunlaşacağız”

Oğuzhan Hasipoğlu, bu hafta içinde yapacakları görüşmeler ışığında belli parti veya partilere yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, hükümet kurma çalışmaları kapsamında geçen hafta Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüşmüştü.

CTP, daha sonra yazılı olarak önerilerini UBP’ye iletmişti. UBP’nin de, CTP’ye yazılı olarak gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin ardından 7 Şubat’ta Meclis’te ant içme töreni yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenin ardından 8 Şubat Salı günü seçimden 24 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevini vermişti.

Yeni dönemde Meclis’te 24 UBP, 18 CTP, 3 HP, 3 DP ve 2 YDP milletvekili bulunuyor.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“UBP’den ne yazılı ne de sözlü yanıt geldi”



CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP’den ne yazılı ne de sözlü herhangi bir yanıt iletilmediğini söyledi, süreçle ilgili yeni bir gelişme olmadığını aktardı.

Demokrat Parti Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı:

“İkinci toplantıyı bekliyoruz”

Demokrat Parti Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı ise UBP’den ikinci tur görüşmeleri için net bir tarih verilmediğini söyledi, “DP’de net bir şey yok. Bir kez resmi görüşme yapıldı. Genel başkanlar nezdinde görüşmeler devam ediyor. İkinci tur görüşmelerden bahsedildi ancak tarih yok” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tunçtaşlı, yapılacak ikinci görüşme sonucunda tablonun netleşeceğini dile getirerek, “Anlaşmaya varılacaksa gerek devlet gerek ülke menfaatine oluşum içerisinde olacağız. Şu anda ikinci toplantıyı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gayri resmi görüşmeler sürüyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle yürüttükleri gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini, ikinci tur resmi görüşmelerin ise hükümet modeli olgunlaştıktan sonra yapılacağını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, gün içinde Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) heyetleri ile görüştükleri bilgisini aktararak, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile üçlü koalisyon konusunda bir sıkıntı bulunmadığı için görüşmediklerini belirtti. Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne bugün yazılı yanıt vereceklerini de belirtti.

İkinci tur resmi görüşmeler için henüz randevu istemediklerini kaydeden Sucuoğlu, ikinci resmi ziyaretin “finish” anlamına geleceğini ifade ederek, “Önce bir olgunlaşsın sonra resmi ziyaret yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini sözlerine ekledi.