Devrim DEMİR

Hükümet için 2’nci perde başladı, gözler Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın çalışmalarına çevrildi.



Siyasi partiler “seçim yoksa icraat hükümeti mi” konusunda görüş birliği taşımıyor ancak en erken zamanda bir hükümetin kurulması isteniyor.



YENİDÜZEN, siyasi parti genel sekreterlerinin nabzını tuttu. Siyasiler, ülkenin son bir buçuk senede hükümet kurma - bozma nedeniyle ağır travmalardan geçtiğine işaret etti, “erken seçimin” doğru olmadığı görüşünü belirtti.

Mevcut şartlarda uzun süreli bir icraat hükümeti ihtimali görülmediğini kaydeden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “2021 yılında erken seçim yapılması kaçınılmazdır” dedi.

Hükümet kurma aşamasında partileri gezerken ‘seçim’ ve ‘icraat’ hükümeti kurma görüşlerini ortaya koyduklarını ifade eden UBP Başkanı Vekili Ersan Saner ise “Ülkenin ihtiyacı olan icraat hükümetidir. CTP’nin nasıl bir hükümet modeli ile karşımıza geleceğini göreceğiz” dedi.

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers ise, gidişatın seçim hükümeti olacağını gösterdiğini söyledi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, halkın özellikle esnafın zor günlerden geçtiğine işaret etti, kurulacak hükümetin ‘teknokrat’ olması gerektiği görüşünü belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, halkın beklentisinin dikkate alınması ve bir an önce hükümetin kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Özcafer, gelinen aşamada erken seçimden bahsedilmesinin doğru olmadığı düşüncesini de paylaştı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, kurulacak olan hükümetin ‘icraat’ hükümeti olması gerektiğini, pandemi döneminde aşının da öncelikli gündem olması gerektiğini vurguladı.

Parti Genel Sekreterleri ne dedi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Mevcut şartlarda uzun süreli icraat hükümeti ihtimali görülmüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ülkenin ciddi anlamda kriz içinde olduğunu, özellikle salgınla beraber ekonomik krizin çok ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Sorakın, şu an düşünülmesi gereken en önemli konunun var olan sorunlardan nasıl kurtulmanın hesabının yapılması gerektiğini kaydetti.

Mevcut şartlarda uzun süreli bir icraat hükümetinin olma ihtimalinin görülmediğini kaydeden Sorakın, “2021 yılında erken seçim yapılması kaçınılmazdır. Tüm siyasi partilerin de görüşü ile yapılacak bir durumdur” dedi.

“Hükümet kurulmalı ve bütçe geçmeli”

Parti olarak erken seçim tarihi öngörüleri olduğuna da değinen Sorakın, öncelikli olarak hükümetin kurularak bekleyen bütçenin bir an önce geçmesi gerektiğine işaret etti. Pandeminin getirdiği ekonomik kriz nedeniyle işletmelerin tek tek kapandığına da işaret eden Sorakın, ülkenin çözülmesi gereken birçok sorunu olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner:

“Ülkenin ihtiyacı olan icraat hükümetidir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanının görevi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermesini oldukça olumlu karşıladığını söyledi. Ülkede CTP’nin çok önemli partilerden biri olduğuna da değinen Saner, bugün Erhürman ile görüşeceklerini belirtti.

Hükümet kurma aşamasında partileri gezerken ‘seçim’ ve ‘icraat’ hükümeti kurma görüşlerini ortaya koyduklarını ifade eden Ersan Saner, “Ülkenin ihtiyacı olan icraat hükümetidir. CTP’nin nasıl bir hükümet modeli ile karşımıza geleceğini göreceğiz” dedi.

“Erken seçimden kaçmayan tek partiyiz”

Geçirilmesi gereken bir bütçe olduğunu da anımsatan Saner, ülkenin erken seçime gitmesi durumunda erken seçimden kaçmayan tek parti olduklarını belirterek “Bunu en başından beri söyleyen tek partiyiz” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers:

‘Gidişat seçim hükümeti olacağını gösteriyor’

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ziyarete geldikten sonra parti olarak değerlendirme yapacaklarını söyledi. Gidişatın seçim hükümeti olacağını gösterdiğini de kaydeden Rogers, pandeminin getirdiği birçok ekonomik sıkıntının da ortada olduğunu ifade etti. Kurulacak olan hükümetin öncelikli olarak pandemi ve ekonomiye odaklanması gerektiğini de kaydeden Jale Refik Rogers, geçirilmeyi bekleyen bir bütçenin yanı sıra seçim halk oylaması ile ilgili de bir takım değişiklikler gerektiğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu:

“Teknokrat bir hükümet olmalı”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, ortadaki tek gerçeğin bir an önce hükümetin kurulması olduğunu söyledi. Halkın durumunun oldukça sıkıntılı olduğunu belirtin, esnafın çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Zaroğlu, “Cumhurbaşkanının bekletmeden hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisine vermesi çok doğru bir karar” dedi.

“Erken seçim olmalı”

Genel Sekreter Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi olarak erken seçimin olması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek seçim için Mart veya Mayıs aylarını düşündüklerini, ön gördükleri tarihin ise 16 Mayıs olduğunu söyledi.

Zaroğlu şöyle devam etti;

“Kurulacak olan hükümet ‘teknokrat’ bir hükümet olmalı. Hükümet kurulduktan sonra, erken seçime gidilmeli. Erken seçime gidilirken, Seçim Yasası’nda da bir takım düzenlemelere gidilmeli. Hükümet kurulduktan hemen sonra ilk icraat olarak bütçe geçirilmeli. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterince vakit kaybedildi. Ülkede zaman içinde çok fazla kronik sorunlar oluştu ve bir an önce bu sorunların aşılması gerekir”.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Halk hükümetin bir an önce kurulmasını bekliyor”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, demokrasi gereği hükümet kurmayı önce Ulusal Birlik Partisi’nin denediğini, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin görevlendirildiğini anımsattı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın siyasi parti başkanları ile görüşmelerine bugün başlayacağına da işaret eden Özcafer, “Halkın tek beklentisi hükümetin bir an önce kurulması. Bu ülkede istikrar çok önemli, son bir buçuk yılda hükümet kurma bozma oldu” dedi.

“Erken seçimden bahsetmek çok yanlış”

Genel Sekreter Afet Özcafer, yapılması gerekenin, hükümetin bir an önce kurularak bütçenin geçirilmesi olduğunu söyledi. Ülkede pandeminin iyi gittiğine de dikkati çeken Özcafer, desteğin sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden geldiğini, ekonominin durumunun ortada olduğu görüşünü kaydetti. Tüm siyasi partilerin geniş tabanlı düşünerek hareket etmesi gerektiğini de söyleyen Özcafer, “Gelinen aşamada erken seçimden bahsetmek çok yanlış olur. Halka kulak vermeliyiz, bütçe geçirilmeli, ülkedeki sağlık alanı düşünülmeli. Bunlar yapılmazsa sağlığın yolu da açılmaz” dedi.

“Maliye ve Sağlık bakanı doğru kişiler olmalı”

Hükümet kurulup özellikle Maliye ve Sağlık Bakanlığına doğru kişilerin getirilmesi gerektiğini ifade eden Özcafer, gelinen aşamada bekletilmeden bir hükümet kurularak halkın sıkıntılarının görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal:

“İcraat hükümeti kurulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal, CTP'nin görev almasının “demokratik formüllere göre normal” olduğunu kaydetti. Ülkenin son zamanlarda ciddi ve ağır travmalardan geçtiğine de işaret eden Hızal, mevcut Seçim Yasası ile seçime gidilemeyeceği görüşünü belirtti.

Ülkede pandeminin de ciddi sıkıntılar oluşturduğunu, bütçenin geçirilemediğini anımsatan Halil Hızal, “Özel sektör, esnaf ciddi ekonomik krizle boğuşmakta. Bütçe geçirilmedi, ülkede ciddi bir ekonomik kriz söz konusu. Sağlık için de yapılması gereken en önemli şey aşının bir an önce ülkeye getirilmesi. Kurulacak olan hükümet öncelikli olarak aşıya yönelmeli, kapalı ekonomiden kurtulmanın tek yolu aşının ülkeye getirilerek halkın aşılanması. Aşı olmadan normale dönmek mümkün olmayacağı için ekonomide normale dönmeyecek. Hükümet önceliğini sağlıktan yapsın” dedi.