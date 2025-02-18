“Hükümet hep bir ağızdan ‘Ekonomi tıkırında’ şarkısını söylüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, ülkedeki en büyük ekonomik göstergelerden birinin iş yerlerinin kapanışı ve açılışı olduğunu belirterek, giderek artan bir hızla iş yerlerinin kapandığını vurgulayarak hükümete önlem alma çağrısında bulundu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bundan en fazla etkilenen kesim olduğunu belirten İncirli, “Ekonomik kriz dönemlerinde, hatta pandemiden bu yana küresel olarak devam eden bir ekonomik kriz ortamındayız” dedi. Ülkenin kendi içindeki sorunların da ekonomiyi kötüleştirdiğini ifade eden İncirli, “İş yerleri sürekliliğini sürdüremiyor, işletmeler batıyor ve kapanıyor” dedi.

Hükümetin hep bir ağızdan "Ekonomi tıkırında" şarkısını söylediğini ifade eden İncirli, “Yolunda giden hiçbir şey yok” dedi. 2024 yılında kaç iş yeri açıldığı ve kapandığını Çalışma Bakanı'na sorduğunu belirten İncirli, 346 iş yerinin kapandığını ve 610 yeni iş yeri kaydının yapıldığını öğrendiğini aktardı. Söz konusu rakamlara bakarak sektörün büyüdüğü düşüncesine kapılmanın yanlış olduğunu belirten İncirli, “610 yeni işletmenin birçoğu önceden kapananların devirleridir” dedi.

İncirli, Türkiye'deki ekonomik durumu örnek vererek, yeni bir rapora göre kapanan şirket sayısının yüzde 26,9 oranında arttığını ifade etti. İş yeri maliyetlerinin yüksekliğine de dikkat çeken İncirli, “İş yerlerinin sürdürülebilir olması beklenmiyor” diye konuştu. İstatistik Kurumu’nun rakamlarının çelişkili olduğunu söyleyen İncirli, 2023 yılı itibariyle istihdam oranının 148 bin 211, işsizlik oranının ise 7 bin 988 olduğunu belirtti. İş gücüne katılım oranının yüzde 50 olduğunu ifade eden İncirli, buna rağmen işsizlik oranının yüzde 5 olduğunu bunun inandırıcı olmadığını kaydetti.

Kadınların istihdam oranlarının da yüzde 34 olduğunu söyleyen İncirli, sigorta prim desteğinin sonlanmasıyla da işsizlik oranlarında patlama olacağını söyledi. İncirli, Çalışma Bakanlığı’ndan aldığı bilgilere göre ülkede 155 bin sigortalı olduğunu, bunların 75 bininin KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. Ayrıca, 45 bin sigortalının Türkiye vatandaşı, 30 bininin de yabancı olduğunu ifade eden İncirli, yerli istihdamın arttırılması gerektiğini vurgulayarak, meslek okulları ve eğitimlerin bu konuda önemli rol oynayacağını belirtti. Yabancı iş gücü getirmek yerine, bu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

İşletmelere destek ve imkanların tanınması gerektiğini belirten İncirli, devletin de yapması gereken görevler olduğunu söyledi. "İnsanları kendi başlarına bırakamayız. Devlet, onlarla ilgilenmek zorundadır " dedi.