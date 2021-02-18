Hükümet: Henüz belirlemedik

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti yeni ekonomik pakette kapalı olan işletme çalışanlarına 1500 TL maaş desteği verileceğini açıklasa da bu ödemelerin hangi sektörleri ve toplam kaç çalışanı kapsayacağı henüz belirlenmedi.

ÇAĞMAN: SEKTÖRLER HENÜZ BELİRLENMEDİ … Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, destek verilecek sektörlerin şu anda henüz belirlenmediğini belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, “bu konudaki çalışmanın devam ettiğini” ifade etti.

ARIKLI: VERİ YOK… Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemiden dolayı işsiz kalanlarla ilgili istatistiki veri vermenin zor olduğunu belirtti, “Bu ülkede kaç kişinin işsiz olduğuna ilişkin veri vermek mümkün değil” dedi. Arıklı, “10 binlerce insan 1500 TL’ye muhtaç. Kaynağa ulaşamayanlar da var” şeklinde konuştu.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti yeni ekonomik pakette kapalı olan işletme çalışanlarına 1500 TL maaş desteği verileceğini açıklasa da, bu ödemelerin hangi sektörleri ve toplam kaç çalışanı kapsayacağı henüz belirlenmedi.

Pandemi nedeniyle market, eczane, benzin istasyonu ve fırıncılar ile bu sektörlerin tedarikçileri hizmet verirken, ülkede kaç işletmenin kapanmadan etkilendiğinin çerçevesi net olarak bilinmiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, destek verilecek sektörlerin şu anda henüz belirlenmediğini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, bu konudaki çalışmanın İstihdam Destek Merkezi çağrısıyla yapılacak toplantıda belirleneceğini aktardı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemiden dolayı işsiz kalanlarla ilgili istatistiki veri vermenin zor olduğunu belirtti, “Bu ülkede kaç kişinin işsiz olduğuna ilişkin veri vermek mümkün değil” dedi.

Arıklı, çalışmayan, kapalı sektörlere bakarak, bu kişilerin işsiz olduğunu söylemenin doğru olmadığını da aktararak, “Bunlar tahminidir. 10 binlerce insan 1500 TL’ye muhtaç. Kaynağa ulaşamayanlar da var. Bunlar Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunuyor.” Şeklinde konuştu.

Çağman: Pazartesi toplantı yapılması planlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, destek verilecek sektörlerin şu anda henüz belirlenmediğini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, kapanma döneminde marketler, benzin istasyonu, eczacılar ve bu işletmelerin muhtelif tedarikçilerinin çalışmaya devam ettiğini söyledi, “Bu desteği kapalı sektörler alacak” dedi.

Bu konudaki çalışmanın devam ettiğini ifade eden Çağman, kapalı olan sektör ve çalışanların tek tek belirleneceğini dile getirdi.

Çağman, yeni destek paketinden yararlanacak kişilerle ilgili toplantının İstihdam Destek Merkezi tarafından yapılacak çağrının ardından Pazartesi günü yapılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

Bu konudaki müracaatların online olarak yapılacağını dile getiren Çağman, Bakanlar Kurulu onayı ile ödemelerin yapılacağını aktardı.

Arıklı: işsiz kalanlarla ilgili veri vermek zor

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemiden dolayı işsiz kalanlarla ilgili istatistiki veri vermenin zor olduğunu belirtti, “Bu ülkede kaç kişinin işsiz olduğuna ilişkin veri vermek mümkün değil” dedi.

Arıklı, çalışmayan, kapalı sektörlere bakarak, bu kişilerin işsiz olduğunu söylemenin doğru olmadığını da aktararak, “Bunlar tahminidir. 10 binlerce insan 1500 TL’ye muhtaç. Kaynağa ulaşamayanlar da var. Bunlar Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunuyor.” Şeklinde konuştu.

Arıklı, bu açıklamayı BRT’de yaptı.

Alınan karar neydi?

Başbakan Ersan Saner pandemi nedeniyle “ekonomik önlem paketini” açıklamış, paketten 2020 yılına ilişkin maaş desteklerinin ödenmesi ve yeni kredi paketi ve kapalı olan işletmelerin çalışanlarına 1500 TL maaş desteği' çıkmıştı.

Pakete göre; sokağa çıkma yasağı ve kapanma kararı nedeniyle kapalı olan işletmelerin çalışanlarına 1500 TL'ye kadar maaş desteği ödemesi yapılacak.

Bu ödemeler çalışanların hesaplarına yatırılacak.