“Hükümet halkın alım gücünü baltalamaya devam ediyor, fon artışları derhal geri alınmalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Resmi Gazete’de yayınlanan fiyat istikrar fonu artışlarının geri çekilmesini talep etti.

Açıklama, “30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan fiyat istikrar fonu artışları derhal geri alınarak, halkın alım gücünü artıracak, işletmelerin maliyetlerini düşürecek önlemler hayata geçirmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Piyasayı ucuzlatacak Kıbrıs Türk çarşısının rekabet gücünü artıracak önlemleri gündemine almayan KKTC Hükümeti, ithalatta alınan bir vergi olarak gündemde tuttuğu Fiyat İstikrar Fonu (FİF) uygulamasının miktar ve oranlarını 30 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu düzenlemeyle artırmış; yeni maddeler ekleyerek kapsamını genişletmiştir. Peynir, bal, et ürünleri, patates, içme suyu, temizlik malzemesi gibi temel tüketim ürünleri dahil bir çok üründe yapılan fon artışları ve bazı ürünlerin fon kapsamına alınması kabul edilebilir değildir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ithalatta alınan fonların gerçekte bir maliyet unsuru olduğunu ve piyasaya sürülen malların fiyatını doğrudan etkilediğini yıllardan beri anlatmaya çalışmaktadır. Bu konudaki uyarılara aldırmayan hükümetin yeni ürünler ekleyerek ve miktarlarını artırarak uygulamaya koyduğu yeni FİF oranları, KKTC piyasasındaki pahalılığın devam etmesine ve rekabet gücünün biraz daha azalmasına neden olacaktır. Buna göre, ticaretin güneye kayması ve yurttaşların yaşadığı geçim zorluklarının artarak devam etmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak hayatımızı etkilemeye devam edecektir.

Hükümetin ne yaptığını anlamak giderek zorlaşmaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülürken, fiyat istikrar fonu ve diğer harç ve vergi kalemlerinin de enflasyonun üzerinde oranlarla artırılması öngörülmekte olduğunu ve bu durumda yurttaşların ve özel sektörün üzerindeki vergi yükünün artırılmasının hedeflendiğini belirterek, çeşitli zorluklar yaşamakta olan hane halkı ile işletmelerin vergi yükünün artırılmasının kabul edilemez olacağını ifade etmiştik.

Maalesef bu söylediklerimiz hükümetimiz tarafından dikkate alınmamıştır. Hükümetin yerel gelirlerin artırılarak 2025 yılı bütçesindeki açıkların kapatılmasını amaçladığı düşünülüyor olsa bile daralan ekonomik faaliyetlerin buna olanak vermeyeceği çok açıktır. Bu türden uygulamalar, işletmelere ve çalışanlarına olduğu kadar kamu maliyesine de zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır.

30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan fiyat istikrar fonu artışları derhal geri alınarak, halkın alım gücünü artıracak, işletmelerin maliyetlerini düşürecek önlemler hayata geçirmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.