“Hükümet gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz”

KTAMS ve KiEF Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti istifa edene kadar eylem ve grevlerine devam edeceklerini açıkladı.

Bazı UBP Milletvekillerinin Meclis dışına gelip hükümetin "önerilerini" sendikalara aktarmasının ardından sendikalar adına açıklama yapan Bengihan, "Bu önerileri zaten geçen hafta biz kendilerine sunmuştuk ve kabul etmemişlerdi. Hala bu tasarı için burada olduğumuzu düşünüyorlar. Biz bu hükümete asla koltuk değneği olmayacağız. Buyursunlar yasalarını geçirsinler. Bizim kavgamız memleket kavgasıdır. Sendikalar olarak toplanıp önümüzdeki günlerin yol haritasını belirleyeceğiz. Onlar gidene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.