Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 11 oranındaki zamma sert bir tepki gösterdi. “Hükümet enflasyonun en büyük sebeplerinden biri” diyen Oda, hükümete uyarılarda bulunarak, “Bizim iflasımız, sizin de iflasınız” dedi.

Oda tarafından yazılı yapılan açıklamada, yapılan zammın enflasyona etkisinin yüzde 2,5-3 oranında olduğu kaydedildi.

“Hükümet, toplumun takati kalmış gibi, kendi eli ile enflasyonu pompalamaya devam ediyor. Kendi açıklarını kapatmak için enflasyona sebep olmaktan kaçınmayacak kadar çaresizlik sergiliyor.” diyen Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, “TL’nin değer kaybının da enflasyona bire bir etki ettiği düşünüldüğünde, tam bir yıkıma doğru sürüklendiğimiz rahatlıkla görülecektir. Geçen ay yüzde 4 küsur olan hayat

pahalılığının bir anda aylık 5’lere doğru seyredeceğini görmek için kâhin olmaya gerek yoktur.” açıklamalarında bulundu.

“Kim ödeyecek? Kime fatura edilecek?” sorusunu soran Oda açıklamaya şöyle devam etti:

“Pahalılıktan dolayı cirolar gerilemeye devam ederken, işletmelerin kanı çekilecek, devlet ve hükümet eliyle işsizlik daha da çoğalacak. Sorun çok açıktır. Devlet, hükümet enflasyonun en büyük sebeplerinden biri olup çıktı. Kendi hesapsız, adaletsiz harcamalarını karşılayamadığı için, zam üstüne zam yapıyor. Bütçe açığını büyüttükçe halkın boğazına sarılıyor. Yol erkenken bir daha söyleyelim; maaş artışı çözüm olmaktan çıkarıldı. Bizim için tam bir zam oyununa dönüştü. Devlet giderlerini kısmadıkça, gerekli yerlere kaynak kullanmadıkça ne alım gücü artar ne de işletmeler ve çalışanlar hayır eder. İzlenen siyasetin, ekonomi politikasının; “boynu altında kalanın kopsun” olduğunu çoktan anladık. Bugün zamlara karşı çıkmayanların, zamları kader sayanların, yarın söyleyecek sözü olmaz, olamaz. Hükümeti bir kez daha uyarır, bu politikaların sadece bizim iflasımız değil kendilerinin de

iflası olduğunu bir kez daha hatırlatırız.”