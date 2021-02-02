Hükümet "ekonomik önlem paketini" yarın açıklıyor

Hükümetin pandemi sürecindeki ekonomik daralma nedeniyle özel sektöre yapılacak desteklerle ilgili sürdürdüğü teknik çalışmaların bugün tamamlandığı açıklandı.

Başbakan Ersan Saner, yarın sabah, muhalefet partileriyle çalışmalarını paylaştıktan sonra, saat 14.00’te, Başbakanlık’ta düzenleyeceği basın toplantısı ile “Yeni önlem ve kararlar paketini” açıklayacak.

Kısa bir açıklama yapan Başbakan Saner “Miktarı ne olursa olsun mevduatlara dokunmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Vatandaşlarımız rahat olsun; Ekonomimize zarar verecek değil yarar sağlayacak adımlar atacağız. Daha önce de belirttiğim üzere kısa ve orta vadeli önlemler ve kararlar uygulamaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmeden ekonomimizde salgın nedeniyle oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır.” İfadelerini kullandı.