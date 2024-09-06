Hükümet deport ettiği suçluları ithal etme kararı aldı

UBP – YDP – DP Hükümeti, haklarında ihraç kararı verilen 27 kişinin adaya geri dönmesine izin verdi, ihraç kararlarını iptal etti.

“Aile bütünlüğünün sağlanması” iddiasıyla adaya geri dönmelerine izin verilen 27 kişi arasında; Interpol tarafından “gasp” suçlamasıyla Interpol tarafından aranan bir şahıs da bulunuyor. Üstelik, söz konusu şahıs, yine aynı hükümet tarafından, yaklaşık 1 buçuk ay önce “yasaklı göçmen” ilan edilmişti…

Geri dönmesi “uygun” görülen isimlerin bir kısmı ise “şiddet” olaylarına karışmaları sonucu yargılanan ve ihraç edilenlerden oluşuyor.

UBP – YDP – DP Hükümeti, “yürüyen adam” olarak tanınan Afrikalı Abubakar Uthman’ın deport edilmesinin konuşulduğu süreçte, Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda bir değişikliğe gitmiş ve küçük bir madde ekleyerek, haklarında ihraç kararı bulunanlara “af” nitelikli bir düzenleme yapmıştı.

Suçları neler?

YENİDÜZEN’in haber arşivinden derlediği verilere göre, suç işleyip ihraç edilen isimlerin suçları şöyle:

Zhenhe Hua/Hua Dongperez: 12 Temmuz 2024’te, yani yaklaşık 2 ay önce deport edilen ve “yasaklı göçmen” ilan edilen Hua Dongperez, “gasp” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Resmi Gazete’deki bilgilere göre Dongperez, 2022 yılından bu yana pek çok kez farklı kimliklerle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmıştı. Son olarak farklı bir kimlikle Kıbrıs’ın kuzeyine giren Dongperez’e “iş kurma izni” verilmişti.

Abdülkerim Büyükaşık: Aralık 2019’da, demir korkulukları kırarak Bulvar Market’e giren Abdülkerim Büyükaşık, çok sayıda sigara ve alkol çalmıştı. Büyükaşık, tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Adnan Uyur: Kasım 2019’da, Haspolat’ta komşusu ile tartışan Adnan Uyur, elinde tuttuğu plastik fenerle komşusunu darp etmiş ve elmacık kemiğini kırmıştı.

İbrahim Demirelişçi: Aralık 2020’de, 3 arkadaşıyla birlikte inşaatlardan iş makineleri ve inşaat demirleri çalan İbrahim Demirelişçi tutuklanmıştı. Demirelişçi, daha sonra yargılanmış, önce cezaevine gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Mahmut Elinç: Girne’de 2019 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı gece kulübünde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle müşteriyi darp edip, çene ve burnunu kıran Mahmut Elinç yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Ali Balgermiş: Lefke’de 2019 yılında, bir kişiyi darp ederek omzunun kırılmasına neden olduktan sonra şortunun cebi içerisinde 1500 TL nakit para bulunan cüzdanı çalan Ali Balgermiş, yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Ferhat Ateş: Nisan 2019’da, Mağusa’da başkasına ait eve izinsiz giren ve ev sahipleri tarafından “evi karıştırırken yaklanan” Ferhat ateş, yargılanıp önce hapse gönderilmiş, ardından da deport edilmişti.

Halkın Partisi: “Daha önce suç işlemiş kişilerin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı”

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Partisi, “27 kişilik listeye bakıldığında, daha önce gasp suçundan yasaklı göçmen ilan edilen, hırsızlık, soygun gibi suçlara karışanlar olduğu kısa bir araştırmayla anlaşılmaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kısa bir süre önce Ganalı Uthman için hazırlandığı iddia edilen yasa gücünde kararnamenin kapsamının çok geniş tutulduğunu ve bunun hükümet tarafından suistimale uğratılacağı uyarısında bulunmuştuk.

Ülkeyi yönettiği iddasında bulunanların, artan adli olaylara ve değişen suç türlerine yönelik adımları atması gerekirken, çeşitli suçlara karıştıkları için ülkeden deport / sınır dışı edilen kişilerin sınır dışı kararlarını iptal etmesi ciddi şekilde kaygı vericidir.

Bakanlar Kurulu’nun son aldığı karar doğrultusunda Resmi Gazete’de 27 kişinin deport kararı iptal edilmiştir. Yani KKTC’ye girişlerine izin verilmiştir.

27 kişilik listeye bakıldığında, daha önce gasp suçundan yasaklı göçmen ilan edilen, hırsızlık, soygun gibi suçlara karışanlar olduğu kısa bir araştırmayla anlaşılmaktadır.

Hali hazırda adli olaylardaki tırmanış ülke insanını, hepimizi endişelendirirken, sözde hükümetin daha önce suça karışmış kişilerin sınır dışı kararını kaldırması doğru bir yaklaşım değildir.

Doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, güvenlik ekiplerimizin personel eksikliğine ragmen suç ve suçlulara karşı yapmış olduğu çalışmaları da sıfırla çarpmaktadır.

Ülkeyi yönettiğini iddia eden bu hükümetin daha önce suça karışmış kişilere yönelik bu kararını yeniden gözden geçirmesi şarttır.”