“Hükümet çok şakacı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “hükümetin şaka yapma hakkı var mı” başlıklı konuşma yaptı.

Bugün 1 Nisan şaka yapma günü olduğunu dile Şahali, hükümetin çok şakacı olduğunu söyledi.

Hükümetin Covid-19 sürecinde yapılmaması gerekenleri dizerken hükümettekilerin yapılmaması gereken her şeyi yaptığını savunan Şahali, komitelerin çalışmalarına muhalefetin desteği ile devam ettiğini, hükümet kendi yasalarına sahip çıkarak komitelere katılımı bile sağlamadığını belirtti.

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların ihlal edileceğini dile getiren Şahali, “hükümetin şaka yaparcasına bu akşam etkinliği gerçekleştireceğini” söyledi.

Meclis’in onayladığı bir yasanın ancak Meclis’te onaylanacak bir yasa değişikliği ile değişebileceğini dile getiren Şahali, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre toplu etkinliklerin yasak olduğunu hatırlatarak, bu akşam gerçekleştirilecek etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

TC ile imzalanan protokol ve süresiyle ilgili de hükümetin şakacı olduğunu dile getiren Şahali, protokolde yazan ve taahhüt edilenlerin cahil şekilde yazıldığını savundu.

Erkut Şahali, ülkenin borçlanabilecek kabiliyeti olmadığını, iş birliği içerisinde olduğu Türkiye ile iletişim kurması ve gerçekleri söylemeleri gerektiğini kaydetti.

Güvercinlik’te organize sanayi bölgesi olarak düşünülen arazinin ne olduğunu soran Şahali, o toprağın organize sanayi bölgesi olması ile ilgili mevzuatın çok net olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini belirtti.

Böyle bir ihtimal söz konusu olması halinde bir kez daha Anayasa’nın ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Şahali, hellim konusunun ise şakaların en büyüğüne dönüştüğünü söyleyerek, bunun ilk günkü hedefle bir noktaya geldiğini, 14 yıllık bir mücadele verildiğini belirterek 14 yıllık bir yolculuğun ardından iki bakanın söylemini eleştirdi.

Erkut Şahali, hellimin ülke tarımının daha sürdürülebilir yapıya kavuşturularak dünyada yer almasının sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi. Şahali, geçmişte yapılan hataların aracısının hellim olabileceğine ve bu mücadelenin sonucunun önemine dikkat çekerek, bu konuda konuşanların konuyu iyice anlayarak konuşmasını istedi.

Erkut Şahali ayrıca, eğitimle ilgili söylenen onca şeyin ardından 12. sınıfların okulda olmadığını da ifade etti.