Hükümet bu çıkmazın neresinde?

► Son dönemde kötü yönetilen ve mali sorunlarla boğuşan DAÜ'de fatura yüksek ihtimalle rektöre kesiliyor. Hükümet, yaratılan çıkmazdan sıyrılmak ve tüm sorumluluğu rektöre yıkmanın yolları ararken DAÜ senatosu bugün olağanüstü toplanıyor. Gündem: Rektör Aykut Hocanın'ın görevden alınması...

Serap ŞAHİN

Bir süredir mali krizle boğuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) gündemine alan Bakanlar Kurulu üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrasında “radikal kararlar alınacağını” duyurdu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan DAÜ’de yetkili sendikalar, “radikal kararlarla” ilgili alınacak tedbirlerin “rektörün görevden alınma” ihtimali olabileceği üzerinde durdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, senatonun tavrını bugün yapılacak olağanüstü toplantının belirleyeceğine işaret ederek, uzun süredir Bakanlık’la yapılan protokol taslağının görüşüldüğünü, Bakanlar Kurulu’nun taslağın hayata geçmesi için rektörlüğün yapması gerekenler konusunda Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) görev yüklediğine dikkat çekti. Hoşkara, “Bakanlar Kurulu’nun ‘Rektör değiştirin, ne gerekirse yapın. Siz yapmazsanız biz gerekeni yapacağız’ gibi tavrı var” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) Başkanı Buğu Sümen Cohar da, DAÜ senatörlerinin olağan üstü toplantı için imza topladıklarını ve ciddi sayıda imzaya ulaşıldığını kaydetti. Cohar, mevcut rektörün 3 yıldır başarısız olduğunu söyledi. Özellikle yabancı öğrenci sayısında 3 yıldır gerileme olduğunu ve rektörün tanıtımda başarısız olduğunu vurgulayan Cohar “Mali açıdan da üniversitenin gelirlerini azalttığı yönünde ciddi iddialar var. Bu yönde rektörü görevden almak üzere bir girişim başlatıldı” dedi.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, gün boyunca toplantıda olacağı için açıklama yapamayacağını kaydetti.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın da, rektörlük olarak acil toplantı çağrısı yaptığına işaret ederek, “Görevden alınma ihtimalinin olup olmadığı” sorusu üzerine senatonun bunu değerlendirme yetkisi olduğunu, olağan üstü çağrı talebinin kendisine ulaşmadığını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara

“Rektörlükle ilgili senatonun tavrı bugün belli olacak”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, hükümetle yapılan anlaşma doğrultusunda bir protokol taslağı üzerinde çalışmalar yapıldığını ve taslağın hayata geçmesi için rektörlüğün yapması gereken işler olduğunu söyledi. Hoşkara, üniversitenin dezavantajlı olduğu bütün unsurları gidermeye yönelik bir anlaşma olan söz konusu protokolde rektörlükte bulunan görevlerin yerine getirilmediği için işlerin ilerlemediğine vurgu yaptı. Başkan Hoşkara,“Hükümetin alacağı radikal kararlar bize göre bununla ilgilidir” dedi.

YENİDÜZEN’in “Sizce rektör görevden alınacak mı?” sorusuna Hoşkara, şöyle cevap verdi:

“Rektörün görevden alınmasını önerme yetkisi senatodadır. Senato olağan üstü toplantı için imza toplamaya başladı. Rektör de bu imzaların toplandığını gördüğü için bugün olağan üstü senato toplantısı çağrısını yaptı. Rektörlükle ilgili senatonun tavrı bugün belli olacak”

“Rektör değiştirin, siz yapmazsanız biz gerekeni yapacağız”

Uzun süredir protokol taslağının görüşüldüğünü kaydeden Hoşkara, Bakanlar Kurulu’nun taslağın hayata geçmesi için rektörlüğün yapması gerekenler konusunda Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) görev yüklediğine dikkat çekerek, “Bakanlar Kurulu’nun ‘Rektör değiştirin, ne gerekirse yapın. Siz yapmazsanız biz gerekeni yapacağız’ gibi tavrı var” dedi.

“Rektörün görevden alınması yönünde bir karar alınabilir”

Hoşkara, “Rektörlüğün yapmadığı işler ve işin geldiği nokta açısından senato üyeleri bir değerlendirme yapmak istiyor. Senato bir eğilim yoklaması yapma kararı alabilir, güven oylaması kararı alabilir veya rektörün görevden alınması yönünde bir karar alabilir” dedi.

“Senatonun tavrı da süreçle ilgili belirleyici olacak”

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) açıklama yaparak, rektörlükle sürecin tıkandığını, rektörün ilgili çalışmaları yürütmediğini söylediğini belirten Hoşkara, “VYK senatoyu göreve çağırdı. Rektörlük ya görevden alınacak ya da çalışanlar arasında bir güven oylaması yapılacak. Senatonun tavrı süreçle ilgili belirleyici olacak” ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) Başkanı Buğu Sümen Cohar

“Mevcut rektör 3 yıldır başarısız”

DAÜ senatörlerinin olağan üstü toplantı için imza topladıklarını ve ciddi sayıda imzaya ulaşıldığını kaydeden Cohar, mevcut rektörün 3 yıldır başarısız olduğunu söyledi. Özellikle yabancı öğrenci sayısında 3 yıldır gerileme olduğunu, rektörün üniversiteyi tanıtımda başarısız olduğunu vurgulayan Cohar “Mali açıdan da üniversitenin gelirlerini azalttığı yönünde ciddi iddialar var. Bu yönde rektörü görevden almak üzere bir girişim başlatıldı” dedi.

Cohar, DAÜ’de yönetimsel sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, “Belirsizlikler ve mali krizler çalışanların motivasyonunu bozuyor. DAÜ çalışanı mutsuz” şeklinde konuştu.

“Üniversitede azami maaş alma gibi bir durum söz konusu değildir”

“Radikal kararların” ne olduğunu bilmediklerini ancak çalışanların maaşları ile ilgili tahminleri olduğunu söyleyen DAÜ BİR-SEN Başkanı Buğu Sümen Cohar, “Tahminimiz bu yönde” dedi. Üniversitede çalışanların 3 de 2’sine yakın bir kısmın asgari ücretle çalıştığına işaret eden Cohar, “Üniversitede azami maaş alma gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VKY) Başkanı Erdal Özcenk açıklama yapmayacağını söyledi

YENİDÜZEN’in DAÜ’de yetkili sendika Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk’e ulaştı. Özcenk, gün boyunca VYK ile toplantıda olacağını ve açıklama yapamayacağını kaydetti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın

“Olağan üstü çağrı talebi bana ulaşmadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın, rektörlüğün acil toplantı çağrısı yaptığına işaret ederek, “Senatonun görevden alma değil, güvenle ilgili ya da toplanıp bu konuyu değerlendirmeyle ile ilgili önerme yetkisi olduğu gibi bunu değerlendirme yetkisi de var. Olağan üstü çağrı talebi bana ulaşmadı. Gelirse, toplantı ille de görevden alma anlamında olmayabilir ama senato bunu değerlendirir” dedi.

Henüz bana ulaşmış bir durum yok. Arkadaşlarımızın senatonun etkili olması, iradesini yansıtması ve değerlendirmesi son gelişmelerin talepleri bana iletilmişti. Ben de bu taleplere riayet ederek toplantı çağrısı yaptım. Bugün bilgilendirme yapacağım. Görüşlerini alacağım. Son gelişmelerde önemli gelişmeler var. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız.