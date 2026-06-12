Hükümet borçlarını ödemedi, Güngör’de çöp alımı durdu
Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nde UBP-DP-YDP Hükümeti'nin ilgili işletmeye yönelik borçlarını ödenmemesi nedeniyle çöp alımı durduruldu.
Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp alımı durdu. Edinilen bilgilere göre, tesisin işletmesini yürüten Tüfekçi Ltd., UBP-DP-YDP Hükümeti'nden olan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle tesis kapılarını kapatarak belediyelerden çöp kabulünü durdurdu.
Kararın ardından birçok belediyeye ait çöp kamyonu Güngör Katı Atık Depolama Tesisi önünde beklemeye başladı. Gün boyunca atık toplayan ekipler, topladıkları çöpleri tesise boşaltamayınca araçlarla birlikte tesis girişinde kuyruk oluşturdu.
Belediye araçları tesis önünde kaldı
Çöp kabulünün durmasıyla birlikte belediyelerin çöp toplama araçları Güngör’de birikmeye başladı. Araçların atıkları boşaltamaması nedeniyle bazı belediyelerin hizmetlerinde aksama yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Tesis önünde bekleyen araç sayısının saatler ilerledikçe arttığı belirtilirken, belediye ekiplerinin sorunun çözülmesini beklediği öğrenildi.
Yaşanan sorunun kısa sürede çözülememesi halinde belediyelerin çöp toplama hizmetlerinin aksayabileceği, bunun da çevre ve halk sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.