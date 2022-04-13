Hükümet Ankara yolcusu

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde koalisyon ortakları mali protokolü görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu eşlik edecek.