“Hükümet 4 yeni taşocağı izni için kolları sıvadı”

▶ Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Taşocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper ile Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, hükümetin “4 yeni taşocağı izni” girişimi ile ilgili kendilerinin de duyum aldıklarını bildirirken, Çevre Bakanlığı söz konusu “duyumları” yalanladı.

Ertuğrul SENOVA

Ekolojik tahribatta başı çeken ve ihtiyaç fazlası olduğu kamuoyunda sıklıkla tartışılan taş ocaklarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor… YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP-YDP-DP Hükümeti, 4 yeni taşocağı izni verilmesi için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Taşocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper ile Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, hükümetin “4 yeni taşocağı izni” girişimi ile ilgili kendilerinin de duyum aldıklarını bildirirken, Çevre Bakanlığı söz konusu “duyumları” yalanladı.

Taşocakları Birliği Başkan Sarper, söz konusu iddiayla ilgili hükümetten görüşme talep ettiklerini, süreci takip edeceklerini söyledi.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadili ise mevcut taşocağı sayısının, ülkenin ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını ifade ederek, bu konuda Sibel Siber’in Meclis Başkanı olduğu dönemde, Siber’in talebi üzerine bir rapor hazırladıklarını, raporun üzerinden 10 yıl geçmesine karşın “yeni taşocağına gerek yok” ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, aktif olarak çalışan, 2’si devlete ait toplamda 19 taşocağı bulunuyor…

Taşocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper:

“Biz de bu duyumu aldık, hükümetle görüşeceğiz”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Taşocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper, söz konusu “4 yeni izin” iddiasını duyduklarını, bu konuda Hükümetle yakın tarihte görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Sarper, izin talep eden 4 firmanın isimleriyle ilgili detay vermedi.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili:

“Yeni izin talebini duyduk… Mevcut ocak sayısı ülkenin ihtiyacını fazsıyla karşılıyor”

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili de “yeni taşocağı izin talepleri” olduğu yönünde kendilerinin de duyumlar aldıklarını söyledi, “Bu konuda odamız ile herhangi bir görüş alışverişinde henüz bulunulmamıştır” dedi.

Yerbilim Mühendisleri Odası’nın bu konudaki görüşünün net olduğunu vurgulayan Vadili, “Odamız ülke de yeni kırma kum ocağı verilmesine karşıdır. Mevcut ocak sayısı ve kapasiteleri ülkenin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak durumdadır” şeklinde konuştu.

Vadili, ülkede toplamda 19 taşocağı bulunduğunu, bunlardan 2’sinin devlete, geriye kalanlarının ise 14 tüzel kişiliğe ait olduğunu belitti.

Sibel Siber’in Meclis Başkanı olduğu dönemde, kendisinin talebi doğrultusunda Yerbilim Mühendisleri Odası’nın taşocaklarıyla ilgili bir rapor hazırladığını anlatan Vadili, “Bu raporda biz, yeni bir taşocağına gerek olmadığını yazılı olarak ilettik. Üzerinden 10 yıl geçmiş olabilir. Durum bugün içinde aynıdır” şeklinde konuştu.

Çevre Bakanlığı:

“Yeni bir izin şu anda gündemimizde yok”

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan bir yetkili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında “yeni taşocağı izni” iddiasını yalanladı, “Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok” dedi.