Hükümet 395 yabancıya daha taşınmaz satın alma hakkı verdi

UBP -YDP -DP Hükümeti, 395 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre taşımaz mal satın alma izni verilen 379 kişinin T.C. kökenli olduğu belirtilirken, diğer 16 yabancının kökeni belirtilmedi.

Hükümet bir süredir yabancılara verdiği taşınmazlara ilişkin "Türkiyeli ve diğer" ayrımı yaparak, dikkat çeken bir ırkçılık örneği sergiliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 379 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 16 kişi olmak üzere toplam 395 kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.