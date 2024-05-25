Hükümet 3 milyar TL borçlanıyor

UBP – YDP – DP Hükümeti, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirmek” amacıyla 3 milyon TL borçlanmaya yönelik karar üretti.

Karara göre Maliye Bakanlığı, borçlanma için yetkili kılındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarında borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”