Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi ve hükümet kanadının oylarıyla, oy çokluğuyla belirlenen net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL’lik asgari ücrete, işveren tarafı itiraz etti.

Yasa gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İtiraz Kurulu’nu toplamak zorunda.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadik Gardiyanoğlu, İtiraz Kurulu’nu 29 Eylül Pazar günü toplayacaklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, Pazar günkü toplantının “karar çıkana kadar” devam edeceğini ve yeni asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını söyledi.

İşveren tarafının, “hayat pahalılığı yanlış hesaplandı” iddiasıyla asgari ücrete itiraz ettiğini, işverenlerin talebinin “yüzde 0 artış” yani, hayat pahalılığı oranı yansıtılmaması yönünde olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “hükümetin, 19.19 oranındaki hayat pahalılığını yansıtma niyetinde olduğunu” söyledi.

Asgari ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz hafta Çarşamba gün toplanmış, toplantıya işverenler katılmamıştı.

Bunun üzerine işçi ve devlet kanadının oylarıyla, oy çokluğuyla, yeni asgari ücret yüzde 19.19’luk artışla net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlenmişti.

Öte yandan masanın işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, UBP Kurultayı nedeniyle hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtıldığını söylemiş, kurultaydan sonra işverenlerin itirazı üzerine rakamın düşürüleceğini iddia ederek, “Asgari ücret kurultaya malzeme yapılıyor” demişti.

Gardiyanoğlu: “Hükümet, 19.19’luk artıştan yana”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işveren temsilcilerinin Çarşamba gün itiraz dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Gardiyanoğlu, işverenlerin “hayat pahalılığı oranının yanlış hesaplandığı ve gıda endeksinin doğru olmadığı” yönündeki iddiaları üzerine yeni asgari ücrete itiraz ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, soru üzerine, işveren talebinin “yüzde 0 artış” olduğunu belirtti.

Yasa gereği İtiraz Kurulu’nu Pazar gün toplayacağını ve karar çıkana kadar toplantıyı sürdüreceğini söyleyen Gardiyanoğlu, yeni ücretin 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını vurguladı.

Yine soru üzerine Gardiyanoğlu, Hükümetin “yüzde 19.19’luk artıştan yana” olduğunu ifade etti.