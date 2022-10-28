Hekim ve hemşire sendikaları: "Hukuksal ve sendikal mücadele başlatacağız"

Hekim ve hemşire sendikaları Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum Kliniğinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması halinde hukuksal ve sendikal mücadele başlatacağını duyurdu.

Kadın Doğum Kliniğinin Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasıyla hasta güvenliğini tehlikeye atılacağını savunan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’a uzlaşı çağrısı yaptı.

İki sendikanın Bakan Altuğra’ya hitaben yazdığı ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda her iki kliniğin uzmanları, taşınma sonrası ortaya çıkacak olumsuzlukları anlattı, teknik ve bilimsel itirazlarında taşınmanın hasta güvenliğini ciddi olarak tehlikeye atacağını belirtti ancak buna rağmen kararınızda ısrar ettiğinizi görüyoruz.

İlgili kliniklerle uzlaşı sağlamadan taşınma konusunda adım atmanız halinde hukuki ve sendikal mücadele başlatılacak, Anestezi ve Reanmimasyon Kliniği ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde ikinci bir uyarı verilmeden acil hizmetler dışındaki tüm hizmetler durdurulacak. Her iki klinik acil hizmetleri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde verilmeye devam edilecek. Sendikalarımız sizi dayatma yerine uzlaşma yönünde adım atmaya ve eylemlerden ortaya çıkacak olumsuzlar için önlem almaya davet eder.”