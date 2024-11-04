UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından, geçersiz oylara rağmen Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Hukukçuların ‘hukuksuzdur’ görüşüyle hukuksuzluk olmaz” dedi.

Meclis’teki Mavi Salon’da açıklama yapan Öztürkler, hem Meclis hukukçuları hem de emekli Yüksek Mahkeme Başkanı dahil pek çok hukukçunun “oylar geçersizdir” tespitlerine tepki gösterdi, “Bir hukuksuzluğa görüşler karar vermez, mahkeme karar verir. Birilerinin ‘hukuksuzdur’ görüşüyle hukuksuzluk olmaz. İddialar ispatlandığı zaman yasallaşır” iddiasında bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’na katılmayan UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekiller, Meclis Mavi Salonu’nda açıklama yaptı, basından gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Hükümet her zamanki gibi basının ısrarlı sorularına “soru almıyoruz arkadaşlar” dedi, gazeteciler yaşananlar tepki gösterdi.

Hukuk dışı şekilde “Meclis Başkanı” ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Bir milletvekilinin zili çalmasına bu meclis tanımlık etti. Başkan buradayken Başkan Yardımcısının meclisi açtığına tanıklık ettik. Bizler tabi sabırlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bugün UBP, DP ve YDP 29 milletvekili ile mecliste hazırdır ve buradadır. İrade de buradadır. 29 milletvekili ile biz meclisi açıp çalıştırmaya geldik” iddiasında bulundu.

CTP’nin meclis başkanlığı seçimini hukuk dışı olarak nitelediğine işaret eden Öztürkler, “Bir hukuksuzluğa, hukuksuz olup olmadığına görüşler karar vermez, mahkeme karar verir. Mahkeme olumsuz karar vermedikçe birilerinin görüşü ile hukuksuz olmaz. Bunlar iddiadır, iddialar ispatlandığı zaman yasallaşır.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler’in “başkan” ilan edildiği ancak seçilmediği seçimde kullanılan geçersiz oy pusulaları; hem Meclis hukukçuları hem de emekli Yüksek Mahkeme ve YSK Başkanları tarafından “geçersizdir” şeklinde değerlendirilmişti.