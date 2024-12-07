“Hukuk mücadelemiz son nefesimize kadar sürecek”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias davasında yaşanan gelişmelere ve savcının verdiği karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaya, yaşadıkları acı ve öfkenin savcının kararından sonra daha da derinleştiğini ifade etti. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Günlerdir çektiğimiz acı ve öfke savcının ağzından dökülen o sözcüklerle kat ve kat arttı! 72 canın, sevdiklerimizi öldürmenin cezasını bilinçli taksirle biçti! İsias'ta yaşananlar apaçık ortada! Bilerek ve isteyerek canlara kıydı İsias sahipleri de onu yaratanlar da! Hak ettikleri ceza olan olası kastla ceza alana kadar bize durmak yok! Bunun bir hukuk mücadelesi olacağını biliyorduk! Son nefesimize kadar da mücadele edeceğiz!”

Karakaya, İsias davasının Türkiye adalet sistemi için bir dönüm noktası olacağına inandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Hukukta, Türkiye adaletinde bir milat olacak İsias! Bu ahlaksız, vicdansız, yasa bilmeyen insanlar hapislerde çürümeli ki birilerine ders olsun! Bizim canlarımız, başka canları kurtarsın!”

Son olarak 24 Aralık'taki duruşmaya katılacaklarını vurgulayan Karakaya, ailelerin mücadeleyi bırakmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Mahkeme heyetinin gerçekleri göreceğini umarak 24 Aralık'ta yine Adıyaman'dayız! Biz geride kalan ailelere düşen bu görevi yapmaya, gerçekleri anlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz! Yalnız değiliz, biliyoruz, hissediyoruz!”