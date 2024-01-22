“Hukuk Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı” onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Hukuk Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporunu okuyan komite başkanı Emrah Yeşilırmak, hazırlanan tasarının, savcıların görevine son verilmesi, yolluk ücretleri ve ek tahsisat oranlarının düzenlenmesi gibi konuları içerdiği bilgisini verdi. Ardından “Hukuk Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulunca oybirliğiyle onaylandı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ikinci görüşmesi yapıldı

Genel kurulda daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okuyan Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak, Öneri’nin KTHY’den kamu görevine geçen çalışanların haklarında düzenleme yapılmasını içerdiğini belirtti. İvediliği olmadığı için Öneri’nin üçüncü görüşmesinin gelecek birleşimde yapılacağı kaydedildi.

Böylece Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı. Meclis Genel Kurulu’nun sonraki toplantısı yarın saat 10.00’da yapılacak.

Haber: Doğuş Özokutan (TAK)