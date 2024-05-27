HTKS'nin grevi yasaklandı

Hayvan üreticileri ve pek çok örgütün katılımıyla bugün Başbakanlık önünde gerçekleşecek olan eyleme destek vereceğini açıklayan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nım grevi, Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklandı.

Karar, bu sabah Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hayvan üreticilerinin geçtiğimiz hafta başında Başbakanlık önünde başlattığı eylemlilik süreci, UBP - YDP - DP Hükümetinin "ithal etten geri adım atmayacağız" açıklaması üzerine toplumsal bir eyleme evrilmişti.

Bu kapsamda pek çok örgüt bugün hayvan üreticileri ile birlikte Başbakanlık önüne yürüyecek