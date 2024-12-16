HTKS Başkanı Kapısız açıkladı: “3 uçak, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş yapamadı”

Sisli hava nedeniyle Ercan Havalimanı’nda 3 uçak iniş yapamadı. İki uçak 30 dakika boyunca havada sisin dağılmasını bekledi, bir uçak ise Adana Çukurova Havalimanı’na iniş yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hava Trafik Kontrolleri (HTKS) Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yaşanılan bu olayın sistem yetersizliği değil “sise bağlı görüş mesafesinin düşmesinden” kaynaklandığını aktardı. Ercan Havalimanı’ndaki mevcut sistemin ILS kategorisi 1 olduğunu ve 800 metre görüşün altında hizmet veremediğini aktaran Kapısız, sis nedeniyle 200 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle üç uçağın inişini gerçekleştiremediğini söyledi.

Kapısız, sis nedeniyle inişi gerçekleştiremeyen üç uçaktan ikisinin havada yaklaşık 30 dakikalık bekleyişle sisin dağılması ve görüş mesafesinin artmasıyla kontrolörlerin inisiyatifi ile güvenli bir şekilde inişleri gerçekleştirdiğini belirtirken, bir diğer uçağın ise beklemek yerine Adana Çukurova Havalimanı’na döndüğünü aktardı.