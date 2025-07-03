Hristodulidis Ulusal Konseyi New York'a götürmeyecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’ta gerçekleştirilecek çoklu konferansa Ulusal Konsey üyelerini götürmeyecek.

“AlphaNews” haber sitesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Ulusal Konseyi’nin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplandığını, toplantının konusunun ise 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecek çoklu konferans olduğunu yazdı.

Habere göre toplantı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in New York’a konsey üyelerini götürmeyeceğini, üyelerin Kıbrıs’ın güneyinde Hristodulidis’le telekonferans yoluyla görüşme yapacaklarını açıkladı.

New York’taki konferansın Cenevre’dekiyle aynı formatta yapılacağını da ifade eden Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ise pazartesi günü adaya geleceğini ve aynı gün saat 11:00’de Hristodulidis’le görüşeceğini açıkladı.

Letimbiotis, Holguin’in görüşmede, Atina, Ankara, Londra ve Brüksel temasları hakkında Hristodulidis’e bilgi vereceğini ifade etti.