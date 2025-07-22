Hristodulidis kayıplar konusunu GYÖ olarak sunacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, kayıplar konusundaki mevcut sorunları Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde Türkiye’nin gündemine getireceği iddia edildi.

Fileleeftheros gazetesi: “Kayıplar Konusunda Türkiye’yle GYÖ – Başkan Kayıp Yakınlarına Konuyu Ankara’ya Sunacağı Bilgisini Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren kayıp yakınları derneklerinin başkanlarının dün Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüştüklerini, görüşme sonrasında ise yaptıkları açıklamalarda, kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunların Güven Yaratıcı Önlem olarak çözülmesi önerisinin Hristoduldis tarafından gündeme getirileceğini söylediklerini yazdı.

Habere göre adanın güneyindeki kayıp yakınları derneklerinin başkanlarından Maria Kalburci ve Nikos Sergidis, Hristodulidis’le dün başkanlık sarayında gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalarda, Hristodulidis’in kayıplar konusundaki sorunları Türkiye’nin gündemine GYÖ olarak sunacağını söylediğini aktardılar.

Maria Kalburci açıklamasında; Hristodulidis’le gerçekleştirdikleri görüşmenin, kayıplar konusunun geleceğine ilişkin çok cesaret verici olduğunu ve Hristodulidis’in “Türkiye’yle GYÖ’lerde, kayıplarla ilgili bilindik sorunları gündeme getireceğini söylediğini” belirtti.

Bu sorunların neler olduğu şeklindeki bir soruya ise Kalburci; “bu sorunların; bilgilendirmeme, (naaşların başka yerlere) taşınma ve askeri bölgeler olduğu” yanıtını verirken “Bu sorunlar, bazı yanıtlar alabilmemiz, kayıplar konusunda ilerleyebilmemiz için GYÖ şeklinde Türkiye’ye sunulacak.” şeklinde konuştu.

Gazete, bir diğer kayıp yakınları derneği başkanı olan Nikos Sergidis’in de benzer bir açıklamada bulunduğunu aktardı.

Sergidis; Hristodulidis’le görüşmede Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) karşılaştığı sorunların ele alındığını ve Hristodulidis’in, bu sorunların aşılabilmesi adına bazı elle tutulur öneriler sunduğunu belirtti.

Hristodulidis’in ne gibi öneriler sunduğunun sorulması üzerine ise Sergidis: “Önerilerden bazıları, Kalburci’nin de dile getirdiği gibidir. Konuyu GYÖ’lerde gündeme getirecek ve Türkiye’den, insani olan bu konuda arşivleri vererek ve KŞK çerçevesinde iş birliği yaparak anlayış göstermesini isteyecek” yanıtını verdi.