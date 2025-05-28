Hristodulidis İngiliz Parlamentosu'ndaki "Kıbrıs" ile ilgili partiler arası grup heyeti ile bir araya geldi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in, İngiliz Parlamentosu’ndaki “Kıbrıs’la” ilgili partiler arası gruptan bir heyetle dün görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile İngiliz Parlamentosu heyeti arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının öncelikleri ile AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, basın mensuplarını bilgilendirirken yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın güneyine ziyaret gerçekleştiren İngiliz heyetiyle yapıcı bir diyaloğun gerçekleştirildiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık ilişkilerini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında üç görüşme gerçekleşmesi olayından da kanıtlandığını belirten Letimbiotis, ayrıca Mayıs ayı içerisindeki (AB-İngiltere arasındaki zirve)tarihi zirvenin ardından Hristodulidis’in, İngiltere Başbakanı ile görüşen ilk lider olduğunu da yineledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in İngiliz heyete; Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasındaki öncelikler, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için Kıbrıs Rum tarafının sarf ettiği çabalar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile teması, Johannes Hahn’ın AB temsilcisi olarak atanmasının önemi konusunda bilgi verdiğini ifade etti.

Letimbiotis görüşmede ayrıca AB-Türkiye ilişkileri ve bu ilişkilerin ilerlemesi ile Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için nasıl bir katalizör görevi görebileceği konusunun da ele alındığını söyledi.