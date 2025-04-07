Hristodulidis, ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Adrill ile görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyaretinin Huston ayağının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programıyla ilgili atılacak adımlarla bağlantılı olduğu, bu çerçevede ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Adrill ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros’a göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, ExxonMobil’in, tek yanlı ilan ettiği MEB’deki varlığını bölgedeki enerji rezervi ve “Türk tepki ve taleplerini caydırıcı olması“ açısından önemli buluyor.

Kıbrıslı Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis-Adrill görüşmesinde sözde MEB’de, enerjiyle ilgili gelişmelerin ve ExxonMobil’in bölgedeki stratejik varlığının ele alındığını kaydetti.

ExxonMobil’in ve Quatar Energy ile oluşturduğu konsorsiyumun “MEB”in 5’inci ve 10’uncu parsellerinde lisans sahibi olduğunu hatırlatan Letimbiotis, 10’uncu parselde ‘Glafkos’ yatağında doğal gaz varlığını doğrulayan iki başarılı sondaj yaptığını kaydetti. 5’inci parseldeki ‘İlektra’ hedefindeki sondajın devam ettiğini kaydeden Letimbiotis, “Bu keşiflerin Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki muteber enerji ortağı olma rolünü güçlendirdiğini, enerji güvenliği ve AB’nin enerji kaynaklarını değiştirme ortak hedefine katkı sağladığını” savundu.

Letimbiotis Hristodulidis-Adrill görüşmesinde, ExxonMobil’in sondaj programı ve Rum yönetiminin enerji hedefleri uyarınca, doğal gaz yataklarının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik bundan sonra atılacak adımların da ele alındığını kaydetti. Letimbiotis, bu çerçevede bütün yatakların ticari açıdan geliştirilmesinin hızlandırılması için komşu yatakları yöneten şirketlerle ortaklığa gidilmesi olasılığının da görüşüldüğünü ekledi.

Letimbiotis, ExxonMobil ile bugüne kadarki iş birliğinden memnun olan ve şirketin MEB’deki varlığını önemli bulan Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti enerji programını “Ulusal çıkarlara ve bölgesel iş birliği ve istikrara hizmet edecek" şekilde devam ettirme iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Hristodulidis’e eşlik eden Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu “3’üncü Capital Link Kıbrıs İş Forumu”nda, Kıbrıs’ın “Afrika’ya yakın, Orta Doğu’nun yanında konumu ve AB üyesi sıfatıyla bir ticaret ve enerji kavşağı olduğunu” söyledi.

MEB’deki duruma da değinen Papanastasiu, 12’nci parseldeki “Afrodit”, 10’uncu parseldeki “Glafkos”, 6’ncı parseldeki “Dias” ve 5’inci parseldeki “İlektra” yataklarında doğal gaz keşfedildiğini ancak bu rezervlerin değerlendirilmesini engelleyen bir altyapı eksikliği olduğuna işaret etti.

Papanastasiu, doğal gazın ticari açıdan değerlendirilmesi amacıyla çok uluslu şirketlerle, Mısır’ın “Zohr” yatağındaki altyapılar aracılığıyla sıvılaştırılarak LNG formunda ihraç edilmesi için Mısır’a taşınması konusunda stratejik anlaşmalar yapıldığını da ekledi.