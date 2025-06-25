Hristodulidis dün Stewart’la bir araya geldi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı dün akşamüzeri başkanlık sarayında kabul ettiği haber verildi.

Fileleftheros ve Haravgi gazetelerinde yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis görüşmenin ardından dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin Stewart’ın Birleşmiş Milletlere (BM) gidişi öncesinde gerçekleştiğini ve Stewart’ın BM Güvenlik Konseyini iyi niyet misyonu ve barış gücüyle ilgili raporlarla alakalı olarak bilgilendireceği ifade etti.

Letimbiotis Hristodulidis ile Stewart’ın yaklaşan çok taraflı konferans ışığında çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını da söyledi.

Stewart’ın Hristodulidis’i Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini de söyleyen Letimbiotis, Hristodulidis’in ise bir kez daha Cenevre’de gerçekleştirilen bir önceki çok taraflı toplantıda üzerinde anlaşamaya varılan altı konuyla ilgili ilerleme sağlanması ve bunlarla ilgili bir sonuca varılmasının önemini yinelediğini ekledi.