Hristodulidis 30 Ocak’ta Cuellar ile görüşecek

Güneydeki Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile 30 Ocak'ta görüşeceğini açıkladı. Sözcü Letimbiotis, Cuellar’ın atanmasının "önemli bir gelişme" teşkil ettiğini söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Sözcü, hükümetin müzakereleri yeniden başlatma konusundaki kararlılığını yineledi ve Kıbrıs sorununa BM kararları doğrultusunda nihai bir çözüm bulunması için Kıbrıs Türk tarafının da “aynı siyasi iradeyi” göstermesi yönündeki umudunu dile getirdi.