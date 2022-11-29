HP’nin Mecliste temsiliyeti kalmadı
Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Girne Milletvekili Jale Refik Rogers’ın HP'den istifalarına ilişkin tezkereleri Meclis Genel Kurul toplantısında okundu; Meclis’te, HP’yi temsil eden Milletvekili kalmadı.
A+A-
Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Girne Milletvekili Jale Refik Rogers’ın Halkın Partisi’nden (HP) istifalarına ilişkin tezkereleri Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.
Tezkerelerin okunmasıyla, Baybars ve Rogers, Meclis’te bağımsız milletvekili olarak görev yapacaklar.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, partisinin “sine-i millet” kararı sonrası Milletvekilliği görevinden istifa etmişti.
İstifaların ardından Meclis’te, HP’yi temsil eden Milletvekili kalmadı.
Bu haber toplam 403 defa okunmuştur
Etiketler : meclis, kudret özersay, ayşegül baybars, jale refik rogers, baybars