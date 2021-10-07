Ayşe GÜLER

HP Milletvekili Tolga Atakan, “Boş bir hükümet dönemi yaşadık, yaşıyoruz” dedi, “Sizlere ayrılan sürenin sonuna geldik” dedi.

Atakan, siyaset tarihinde ilk kez Meclis’in kapanamadığını hatırlattı, başka ülkelerde çok ciddi sonuçlar olabilecekken bu durumun hükümet tarafından çok önemsemediğini belirtti.

Azınlık Hükümeti döneminde birbirinden ilginç diyalog ve kavgaların yaşandığını dile getiren Atakan, koalisyon ortaklarının birbirinden haberdar olmamasını eleştirdi, Bakanlar Kurulu toplantılarının oldukça ilginç hale geldiğini kaydetti.

Atakan, aynı gün ve saatte ‘paralel’ Bakanlar Kurulu toplantılarının yapıldığını ifade etti.

Meclis kürsüsünden hükümet icraatlarına yönelik eleştirilerini sıralayan Atakan, mevcut hükümet döneminde yeni bir proje olmadığını, hazır, devralınan projelerin dahi ilerletilemediğini kaydetti.

Atakan, kamuoyunda şu anda ‘serbest bölge’ söylemleri ile karşı karşıya olunduğunu, paydaşlarla bu konuda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmamasını eleştirdi.

“Hükümet kendi çıkardığı kuralları denetlemiyor”