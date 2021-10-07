“Hükümet kendi çıkardığı kuralları denetlemiyor”

Ayşe GÜLER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, pandemi varken, ekonomi darmadağın olmuşken hükümetin daha fazla iş yapması gerektiğini dile getirdi, “Kendileri durmadan kaos yaratmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Çeler, hükümetin kendi çıkardığı kuralları denetlemediğini, Anayasa’yı çiğnediğini dile getirdi.

Sağlık alanında uygulamaya konulan Adapass ile ilgili sorgulamanın birkaç işyeri ve market dışında yapılmadığını ifade eden Çeler, bu konuda yeterli denetim yapılmamasını eleştirdi.

Çeler, toplumun beklentisinin bu yönde olmadığını söyleyen Çeler, hükümetin toplumla bağının koptuğunu kaydetti.

Ülkede uzun yıllardır UBP kurultaylarının hep gündem olduğunu dile getiren Çeler, “Kendileri için önemli olabilir ama kurultayın bu toplumun varlığı göz önünde bulundurulduğunda memlekete verdiği zarar ortadadır” dedi.

Çeler, UBP kurultayında aday olan vekillere seslenerek, “Başbakan olmak için aday oluyorlar. Hükümete tekrardan talepleri olacak? Ne ile hangi proje ile toplum karşısına çıkacaksınız” diye sordu.

Hükümete bir dizi sorular yönelten Çeler, şöyle devam etti: İnsanlar kepek açtıklarında ne kadar kazanıyor? Yeni yol çemberlerinde aydınlatma olmadığını, ölümlerin arttığının farkında mısınız?

En azından kavşaklar aydınlatılması gerekirken, Alsancak yolunda çemberler kapkara. Kuzey Yolu’nda aydınlatma yok. Bunu bile düşünemiyorsunuz. O zaman neden oradasınız?

Çeler, Çalışma Bakanı Koral Çağman’a da Meclis kürsüsünden bakanlığın durumunun ne olduğuna dair soru yöneltti.

Nisabı muhalefet sağladı