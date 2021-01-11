HP ilçe başkan ve yönetim kadrolarını yeniledi

Halkın Partisi, hafta sonu Güzelyurt, İskele, Mağusa ve Girne’de düzenlediği kongrelerle ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kadrolarını yeniledi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Yenal Senin, kongrelerde yaptığı konuşmada partinin beşinci yılını tamamladıklarını ancak pandemi nedeniyle bir kutlama yapamadıklarını, parti olarak yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Hem ilçelerdeki eski yönetimlere hem de yeni dönemde yeni ilçe yönetimde yer alarak elini taşın altına koyan herkese teşekkür eden Senin, “Kritik bir süreçten geçiliyor. Halkın içinden gelen bir parti olarak örgütlenme modeli üzerinde yeni bir yapılanma artık elzemdir. Siyasi sahneye çıkarken var olan söylemler partinin kuruluş felsefesinin temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Senin, 17 Ocak’ta yapacakları kurultayın yeniden yapılanarak yola çıkacakları bir başlangıç olacağını, kurultayın sadece bir genel başkan ya da parti meclisi seçimi olmadığını, özeleştiri sürecinin ardından tüzükte yapılacak değişikliklerle daha demokratik, daha çağdaş bir yapıya sahip olmalarını sağlayacağını ifade etti.

Kongrenin parti politikasının yenilenip geliştirileceği bir kongre olacağını kaydeden Senin, “Buna hem bizim hem de toplumun ihtiyacı vardır” ifadesini kullandı.



İlçe Yönetimleri



Halkın Partisi’nin ilçelerdeki yeni kadrosu şöyle:

“Güzelyurt İlçe Başkanı: Ramadan Durmazer

Yönetim: Turgut Alas, Safure Deniz, Turgut Ergel, Suna Tip, Salahaddin İskifoğlu, Sebahat Yıldırım, İmam Güçlü, Cem Başeğmez.

Girne İlçe Başkanı: Erek Çağatay

Yönetim: Derya Hoca, Fahrican Sarıoğlu, Kemal Derin, Nihan Güleryüz, Muhammet Ercan, Aydın Nevzat Erhuy, Erhan Onuralp, Cengiz Karataş.

Mağusa İlçe Başkanı: Tolga Özçelik

Yönetim: Ali Zararsız, Hande Kanatlı, Tuğçe Davulcuoğlu, Ali Gerçeker, Hüseyin Tabur, Oğuz Akançay, Batur Sağlamer, Ercan Şadan Elçin.

İskele İlçe Başkanı: Hicran Bayraktaroğlu Fırat

Yönetim: Mustafa Dilmaç, Ersin Şemi, Mustafa Haslıel, Dağan Aydener, Emin Onuş, Sinan Erhan Gece, Havva Elkovan, Yüksel Güzel.”

