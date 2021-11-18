Hosting Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

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Bir web sitesini yayına almak istiyorsanız domain ve web sitesinin barındırılacağı özel bir hosting hizmetine ihtiyacınız olacaktır. Web hosting hizmetlerinde farklı kullanımlara uyum sağlayabilecek seçenekler vardır. Ancak hosting seçimini yaparken temel olarak göz önünde bulundurmanız gereken bazı ayrıntılar da mevcuttur. Bu noktada alabileceğiniz önlemleri belirleyebilmek açısından detaylı bir araştırma yapmanız gerekebilir.

Ağ Yapısı

Hosting hizmetlerindeki en önemli ayrıntılar arasında network altyapısı vardır. Web sitesine gelen yükü kimi zaman ise saldırıları karşılayabilecek bir yapıda olmalıdır. Bağlantı sorunları kullandığı hosting hizmetinden memnun kalmayan insanları nen fazla üzerinde durduğu problemler arasındadır.

Hosting firmalarını seçerken network altyapısın sağlamlığından emin olmalısınız. Yedekli veya yedeksiz olup olmadığını da mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu tür sorular barındırmayı düşündüğünüz büyük projeleriniz ve platformlarınız için kritik bir önem taşır.

Donanım

Web siteleri için özel donanımlı sistemler gerekir. Sitenin hızı size sunduğu altyapı ve donanımıyla doğru orantılı olarak gelişir. Güçlü bir donanım, işlemci ve iyi bellekler barındıran sunuculardaki projeler, daha güçsüz donanımlar ile çalışanlara göre daha hızlı olabilir.

Web hosting hizmeti sunan firmaların özel sunucularında bu amaca yönelik sistemler olması gerekir. İşlemciler ve SSD’ler hosting seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken ayrıntılar arasındadır. IOPS değeri yüksek olan bir SSD ve işlem hızı yüksek olan işlemciler performans açısından sizi memnun edecektir. Bu noktada LimonHost’un web hosting seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Yüksek performanslı hosting altyapısına sahip olan LimonHost, çoklu web sitesi desteği ve e-posta desteği gibi özellikleri de sizlere sunar. cPanel ve Plesk Panel hosting yönetim panellerini tercih eden firma, internet sitenizin ihtiyaçlarına hitap edebilecek uygun fiyatlı ve kaliteli hosting hizmetlerini sunar. Ücretsiz SSL, ücretsiz yedekleme ve ücretsiz domain gibi alternatif ek özellikler de sunan LimonHost ile 7 gün 24 saat boyunca aktif olabilecek web sitenizi hayata geçirebilirsiniz.

Depolama ve Bant Genişliği

Barındırma hizmetleri seçiminde önemli bir diğer kriter depolama ve bant genişliğidir. Bazı web hosting çözümlerinde sınırsız depolama ve bant genişliği gibi özellikler sunuluyormuş gibi gözükse de aşırı depolama alanı kullanmanız ve paylaşımlı sunucuda barındırılmanız bant genişliğini aşırı kullanmanız durumunda sınırlanır. Bu sebeple, hosting firmalarının size sunduğu çözümleri detaylı şekilde araştırmalısınız.

Normal sınırsız hosting paketleri bu tür durumlarda sizlere yetersiz geliyorsa kiralık sunucular, VPS, VDS ve bulut sunucular gibi ölçeklenebilecek çözümleri de tercih edebilirsiniz. Sürekli verilerin silinip tekrar yüklendiği ya da güncelleme çalışmalarının çok sık gerçekleştirildiği yerlerde depolama alanı ve bant genişliği vazgeçilmez bir özellik olacaktır.

Ayakta Kalma Süresi (Uptime)

Ayakta kalma süresi yani uptime oranları hosting seçimi yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli ayrıntılardandır. Uptime değerleri, ilgili hizmeti sunan firmadaki projelerin, internet sitelerinin bir yıllık sürede ne kadar süreyle kesintiye uğrayabileceğini belirtir. Kesinti ne kadar az olursa uptime değeri de o kadar yüksek olur. Kesintinin fazlalığı söz konusu olduğu zaman uptime değerinde düşüklükler olur.

Günümüzde hizmet sunan hosting firmaları ve datacenterların %97’nin üzerinde uptime değerleri sağlayabilmesi mümkündür. Ancak bu noktada daha yüksek değerler arayarak bulmanız da önemlidir. Sizin için en iyi uptime değerini sunan firmalar sayesinde kesintisiz hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Destek ve Yönetim Hizmetleri

Destek ve yönetim hizmetleri hosting alacak kişilerin dikkate aldığı kriterler arasındadır. Satın alacağınız hosting hizmetinde barındırılan projelerinizin ve web sitelerinizin sorunlu olduğu dönemlerde mutlaka destek alabileceğiniz birileri olmalıdır. Firma personellerinin sizinle ne kadar ilgileneceği ve ne kadar profesyonel oldukları detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

Barındırma çözümlerinden yararlanacağınız zaman olumlu yönde müşteri geri dönüşleri alan firmaları tercih etmelisiniz. İlgisiz ve sizleri umursamayacak yapıdaki firmalar yüzünden projelerinizde zorlu zamanlar yaşamaya başlayabilirsiniz. Sorun yaşamanız çoğu zaman maddi ve manevi zarara uğrayabilmenize de yol açabilir.

Dedicated veya co-location hizmeti istiyorsanız veri merkezinin ücretli ve ücretsiz hizmetlerinin neler olduğunu işin başından öğrenmelisiniz. Böylelikle hatalı bir seçim yapmamış olur, aynı zamanda ilerleyen süreçlerde ortaya çıkabilecek çeşitli sorunların da üstesinden gelmiş olursunuz. Sorunsuz bir süreç hakim olduğu zaman projenize daha fazla konsantre olabilirsiniz.

Yazılımlara Özel Hizmetler

İçerik yönetim sistemlerine (CMS) özel şekilde yapılandırılan paketleri de seçebilirsiniz. Bunlar arasındaki en yaygın olanı WordPress hosting paketidir. WordPress hostingi konusunda LimonHost firmasını tercih edebilirsiniz. %100 AWS altyapısına sahip olan LimonHost aynı zamanda %100 bulut ve en ucuz WordPress hosting seçeneklerini sizlerle bir araya getiren firmalardandır.

Bulut sunucular türündeki en iyi çözümleri sizlere sunabilecek güce sahiptir. Sunucu çözümlerinde kaynakların kolayca ölçeklenebilir olmasını sağlayan bulut sunucular, yüksek performans elde edilmesini destekler. Sağladığı rahatlığı sebebiyle çoğu kişi tarafından sık sık tercih edilenlerdendir. Sizler de kendi istek ve ihtiyaçlarınıza uygun güvenilir bir hosting hizmeti arıyorsanız LimonHost’u tercih edebilirsiniz.