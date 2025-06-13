Horoza sigara ve rakı içiren kişiye 173 bin TL ceza kesildi
Demirhan Polis Karakolu, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, bir horozun ağzına yanan sigara verip rakı içiren Hasan Solakay isimli şahıs hakkında işlem başlattı.
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Demirhan Polis Karakolu, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, bir horozun ağzına yanan sigara verip rakı içiren Hasan Solakay isimli şahıs hakkında işlem başlattı. Solakay’a Veteriner Dairesi aracılığıyla Hayvan Refahı Yasası kapsamında 4 asgari ücrete denk gelen 173 bin 876 TL idari para cezası kesti.
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