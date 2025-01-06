“Horoz dövüştürmek, kültürümüzde var”

Hayvan haklarına yönelik düzenlemeler barındıran yasa önerisi, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun “Hayvan dövüştürmek Kıbrıs kültüründe var, kültürümüzü kaybetmemeliyiz” iddiası üzerine, “yeniden görüşülmek üzere” UBP-YDP-DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla komiteye geri gönderildi.

Söz konusu gelişme, Meclis’te gerginliğe neden oldu.

Bazı CTP ve UBP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, komitedeki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi.

Oy çokluğuyla onay alması beklenen öneri, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun “düzenleme” talebi üzerine geri çekildi.

Tosunoğlu’nun itiraz ettiği madde, şöyle açıklandı:

“Her kim hayvanları dövüştürür, hayvan dövüşü düzenler ve hayvanların dövüşlere katılmasını sağlarsa ağır bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

Konuyu Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak gündeme getiren, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Başkanı Yasemi Öztürk, yasa önerisinin, Perşembe gün yeniden görüşüleceğini söyledi.

Şahali: “Eğer bu yasa önerisi olduğu gibi geçmezse, sizler de 6 yıl hapis cezasına çarptırılmalısınız”

Öztürk’ün ardından kürsüye çıkan CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, “eğer bu yasa önerisi olduğu gibi geçmezse, sizler de 6 yıl hapis cezasına çarptırılmalısınız” dedi.

Yasemi Öztürk: “Görüşüm değişmeyecek, yasa olduğu gibi geçmeli”

Yeniden kürsüye çıkan komite başkanı Yasemi Öztürk, gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında “yasa önerisiyle ilgili kişisel görüşüm, mevcut haliyle, olduğu gibi geçmesidir. Yeni bir öneri geldi, görüşeceğiz. Bunu açıkça söylüyorum, oy doğrultum kesinlikle değişmeyecektir” şeklinde konuştu.

Derya: “Derdiniz bu koltuklarda 2 gün daha kalmak için 3 tane horoz dövüşçüsünün oyunu mu almak?”

Öztürk’ün ardından kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya ise “Şu anda hayvanlar kendilerini savunamıyorlar diye 3 – 5 kendini bilmezin hayvanları öldürerek para kazanıyorlar ve onları oyu var diye bu yasa çalışmasını kurban ediyorsanız, siz de katilsiniz” dedi.

“Hayvanlara bu şiddeti laik gören insan olamaz” diyen Derya, “Hangi gerekçeyle olursa olsun derdiniz bu koltuklarda 2 gün daha kalmak için 3 tane horoz dövüşçüsünün oyunu almak mı? Bu mu meclisin görevi?” diye sordu.

Derya, “Komitelere adım atma zahmeti göstermeyen 2 – 3 kendini bilmez vekil bu iş genel kurula geldiğinde kalkacak ve meclisi maskara durumuna düşürecek. Buna müsaademiz yoktur” şeklinde konuştu.

Komite Başkanı Öztürk’ün göz yaşları içerisinde istemediği bu öneriyi okumak zorunda kaldığını belirten Derya, “Bu öneriyi yapan kim ise çıksın, söylesin! Saklanmasın!” ifadelerini kullandı.

Öneri sahibi Tosunoğlu: “Kültürel olgularımızı düşünmemiz gerek”

Derya’nın ardından kürsüye çıkan öneri sahibi Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “kendisine hakaret ettiği” iddiasıyla Doğuş Derya ile tartışma yaşadı.

Tosunoğlu, söz konusu önerisinin gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Bu bir süreç meselesi. Kültürel olgularımızı düşünmemiz gerek. Kıbrıslılık diyoruz ya, bu kültürü korumalıyız.”