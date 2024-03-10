Holguin yarın liderlerle görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’a özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar yarın, Kıbrıslı liderlerle görüşecek.

Sabah saatlerinde önce Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek olan Holguin’in bir haftadan fazla süreyle Kıbrıs’ta bulanacağı ifade ediliyor.

Holguin’in adada yapacağı ikinci tur temaslarının ilk görüşmesi, saat 11.15’te Ersin Tatar ile olacak.

Holguin daha sonra Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Hristodulidis, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, Holguin ile birden fazla kez görüşeceklerini söyledi, “Kendisiyle paylaşmak istediğim bazı düşüncelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, “Tek hedefimiz olan görüşmelerin bir an önce kaldığı yerden devam etmesine bizi yaklaştıracak gelişmelerden haberdar olmayı umuyorum” dedi.