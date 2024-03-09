Holguin yarın Kıbrıs'a geliyor
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar, yarın Kıbrıs'a geliyor.
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar, yarın Kıbrıs'a geliyor.
Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor.
Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.
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Etiketler : kıbrıs sorunu, Maria Angela Holguin Cuellar