Holguin: Temmuz’dan önce somut sonuçlar sunmak istiyoruz

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, bu sabah Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Holguin, 26 Mayıs'ta Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Holguin, “Bu ay, Mart ayında varılan anlaşmaya dayalı sonuçlara ulaşmak için sıkı çalışmayı kabul ettik. Temmuz ayında karşılıklı olarak kararlaştırılan önlemlerden önce somut sonuçlar sunmak istiyoruz. Bu ziyaretim sırasında da odaklandığım konu bu,” dedi.

Mart ayındaki anlaşmada, daha fazla sınır kapısının açılması, gençlik teknik komitesinin kurulması ve tampon bölgede ve adanın genelinde uygulanacak çeşitli projeler gibi girişimler yer alıyordu.

Holguin, 31 Mayıs’a kadar Kıbrıs’ta kalacak ve bu süre zarfında her iki toplumun temsilcileriyle ve diğer önemli paydaşlarla görüşmeler yapacak. Görevi, Temmuz ayında planlanan daha kapsamlı gayriresmi BM toplantısı öncesinde, Mart ayında kararlaştırılan güven artırıcı önlemler konusunda somut ilerleme sağlamak.