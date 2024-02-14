Holguin ikinci tura Londra'dan başlayacak

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’a özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’la ilgili ikinci tur seyahatinde ilk durağının Londra olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2’inci Seyahatine Londra’dan Başlayacak” başlıklı haberinde Holguin Cuellar’ın, iki tarafla temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmeden önce Londra’ya uğrayacağını yazdı.

Holguin’in şu anda Kolombiya’da olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması hedefiyle, Kıbrıs sorunu satranç tahtasındaki bir sonraki hamleler için hazırlık yaptığını yazan gazete, haberinde ayrıca BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre BM Basın Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada, Cuellar’ın görevine şevkle devam edeceği mesajını gönderdi.

Dujarric, Kıbrıslı Rum muhabirin “Holguin’in ilk (Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye) tur görüşmelerini tamamlayarak geri döndüğü, bunun sonuçları hakkında söyleyecek bir şeyin olup olmadığı, Holguin’in adaya geri dönüp dönmeyeceği, hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı” şeklindeki sorusu üzerine, Holguin’in tecrübeli bir diplomat olduğunu, görevine şevkle devam edeceğinden hiçbir şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Dujarric açıklamasında ayrıca, Holguin’in New York’ta olup olmadığını veya Genel Sekreteri bilgilendirme fırsatına ne zaman sahip olacağını bilmediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görüşmede Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirtti.

Yerapetridis, Kıbrıs sorunu konusunda taraflara verilen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinden söz ederken BM Güvenlik Konseyi’nin iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarına bağlı kalmayı da sürdürdüklerini ifade etti.

Yerapetridis ayrıca Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelere sahip olmak için Yunanistan’ın her türlü olanağı tüketeceğini de söyledi.