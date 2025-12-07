“Holguin, her iki liderden de sonuç almayı bekliyor”

Güney basını BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önceki gün Kıbrıslı Türk Tufan Erhürman, dün de Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından artık dikkatlerin, 11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşmeye çevrildiğine dikkat çekti.

Fileleftheros, perşembe günü gerçekleşecek Erhürman-Hristodulidis-Holguin görüşmesinin Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki süreci açısından belirleyici olacağını, Holguin’in her iki liderden de sonuç almayı beklediğini yazdı.

“Holguin ve Hahn görüşmeyi planlıyor”

Habere göre, bu hafta Holguin dışında Avrupa Komisyonu’nun temsilcisi Johannes Hahn da Ada’da olacak. Holguin ve Hahn gelişmeleri ele almak, adım ve eylemleri koordine etmek için görüşmeyi planlıyor. Hahn, Erhürman ve Hristodulidis ile de görüşmeyi planlıyor.

Gazete, Holguin’in Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “liderler, ilerlemeyi başarabilirlerse toplumun liderleri bu yönde desteklemesi gerektiğini, oldukça iyimser olduğunu” belirterek “11’indeki görüşme nasıl geçecek göreceğiz” dediğini aktardı. “11 Aralık’taki üçlü görüşmeyi beklediğini” belirten Hristodulidis’in ise “özlü çalışmaya başlamaya ve bundan sonra atılacak adımları görüşmeye hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinde hem müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle ilgili öze dair konuların hem de Güven Yaratıcı Önlemlerin ele alındığını söyledi. Ana konunun 11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşme olduğuna işaret eden Letimbiotis, Rum tarafının, bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması için referans olarak işlemesini umduğunu kaydetti. Aynı gün (11 Aralık Perşembe) Johannes Hahn’ın da Ada’da olacağını, belirtti ve bunun, “Kıbrıs sorununun Avrupa boyutunun önemi açısından ‘şanslı tesadüf’ olduğunu söyledi.

“Rum Ulusal Konseyi 12 Aralık Cuma günü”

Letimbiotis Hristodulidis’in, 3’lü görüşmenin hemen ardından cuma günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplayacağını ve temaslarının sonuçları hakkında bilgi vereceğini belirtti.

Holguin’in ziyaretinin, çoklu görüşmenin ön hazırlıkları hedefini taşıdığını da belirten Letimbiotis, (Holguin’in) Hahn ile de görüştükten sonra, çoklu görüşmenin tarihini belirlemek hedefiyle Ankara ve Atina’ya gideceğini kaydetti.

Letimbiotis, Rum tarafının, müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması hedefiyle çoklu görüşmenin (gayriresmi genişletilmiş görüşme) mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

“Hristodulidis Erhürman’ın 4 maddesi de dahil bütün meselelere cevap vermeye hazır”

Hristodulidis’in tamamen hazır olduğunu, Erhürman’ın önerdiği 4 madde de dahil, bütün meselelere verilecek cevabı bunduğunu söyleyen Letimbiotis, bu görüşmelerin perşembe günü Holguin’in huzurunda gerçekleşeceğini, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedeflerinin değişmediğini” belirtti.

Gazetecilerin, üçlü görüşme öncesinde somut öneriler yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık “Gerek müzakerelerin yeniden başlaması hedefinin özüne gerek çoklu konferansın ön hazırlıkları ve Güven Yaratıcı Önlemlere dair çok somut görüşme oldu.” dedi.

Letimbiotis, Holguin’in dile getirdiği iyimserlik sorulduğunda “Sebeplerini yorumlayamam ama bu iyimserliğin diyalog masasında öze dönüşmesini ve bunun en kısa sürede müzakere masasında olmasını diliyorum.” dedi. Kıbrıslı Türk Lider Erhürman’ın 10 maddelik önerilerine değinirken “Hepsi incelendi ancak kamuoyu önünde görüşülemez. Yapıcı ve etkin olması için perşembe günü Holguin’in huzurunda görüşülecek.” ifadesini kullandı.

“Holguin’in Kıbrıs Türk tarafı ifadesi ‘kelime hatası’”

Maria Angela Holguin’in, Rum tarafında tepkilere neden olan ‘Kıbrıs Türk tarafı’ ifadesini kullanmasına da değinen Letimbiotis “Kelime hataları tutum olarak görülemez. BM’nin ve uluslararası toplumun değişmez tutumu nettir. Konunun hassasiyetini ve gerektirdiği hassas muameleyi anlarsınız.” dedi.

Haftalık Simerini Holguin’in Kıbrıs Türk tarafı ifadesini kullanmasını “yersiz ve zamansız” diye niteledi ve Rum kamuoyunu kızdırdığı yorumunu yaptı.

Alithia “Hükümet İyimseri… 11 Aralık’taki Ortak Görüşmenin Müzakere Yolunu Açması Umudu” başlığını attı.

Politis haberi “Holguin Kıbrıs Sorununda İyimser… Başkan Hristodulidis Özlü Çalışmaya Başlamaya Hazırız Diyor” başlığıyla aktardı.