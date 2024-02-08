Holguin – Fidan görüşmesi başladı

BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Holguin, Yunan hükümetiyle Salı günü gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün, Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Holguin’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği iddia ediliyor.

Fidan’ın, Holguin ile görüşmesi öncesi Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu’nu kabul ederek ikili bir görüşme yaptığı da gözlemlendi.

Kişisel temsilci Holguin’in Pazartesi günü Londra'yı ziyaret ederek İngiliz hükümetiyle de görüşmesi bekleniyor.

Londra'daki toplantı, Kıbrıs'ta garantör güçlerle yapılan görüşmelerin sonuncusu olacak.