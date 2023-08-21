“Hızla mülksüzleşiyoruz, çözüm ‘hükümetin’ gitmesi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in hızla gelişen “yabancı yatırımlarla” ilgili haberine işaret ederek, “Hızla mülksüzleşiyoruz. Çocuklarımıza ev almayı hayal bile edemez duruma sürükleniyoruz” dedi.

“Bir an önce planlama yapılması gerektiğini” aylardır söylediklerini belirten Erhürman, bu söylemlerini “hükümet denilen umursuzlara duyurabilmenin mümkün olmadığını” ifade etti.

YENİDÜZEN’in haberine değinen Erhürman, “Söylenenler özetle şu anlama geliyor: Hızla mülksüzleşiyoruz. Çocuklarımıza ev almayı hayal bile edemez duruma sürükleniyoruz. Plansız yabancı akışı, eğitimde, sağlıkta, trafikte zaten var olan ciddi sorunlarımızı içinden çıkılamaz hale getiriyor” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Ülkedeki plansız yabancı nüfus artışının yarattığı sosyal sorunlarla baş etmek için hiçbir çalışma yok. Bunların toplamı kaos demektir. Ve bu kaos bizi daha da fazla göçe zorlayacak, yok oluşu bir endişeden çıkarıp realize etme riski taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, bu sorunların çözümünün, “gailesini çekmeyenlerin bir an önce gitmesi” olduğunu söyledi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aylardır söylüyoruz, bir an önce planlama yapmalıyız diyoruz, “hükümet” denilen umursuzlara duyurabilmek mümkün değil. Bir kez de bugün Yenidüzen’de Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Sadeghi’nin anlattıklarını özetleyerek vurgulayalım:

1. Esentepe-Tatlısu-İskele bölgesi tamamen yabancı pazar. Esentepe-Tatlısu bölgesi de çok yoğun olarak yabancılara pazarlanıyor. Fiyatlar yerli halkın hayal bile edemeyeceği rakamlara ulaştı. Yabancı yatırımcılar arasında İranlı ve Rus çok fazla.

2. Satışlar alt yapıdan önde gidiyor. Okul, hastane, trafik, alt yapıda yetersizlik var.

3. Yerli alıcılarda çok büyük bir düşüş var. Pandemi sonrası yerli halkın alım gücünün erimesi, dövizin seyri ve yabancıların alım gücünün çok yüksek olması gibi sebepler yerliye yapılan mal satışlarını düşürdü.

Söylenenler özetle şu anlama geliyor: Hızla mülksüzleşiyoruz. Çocuklarımıza ev almayı hayal bile edemez duruma sürükleniyoruz. Plansız yabancı akışı, eğitimde, sağlıkta, trafikte zaten var olan ciddi sorunlarımızı içinden çıkılamaz hale getiriyor.

Ve ekleyelim: Ülkedeki plansız yabancı nüfus artışının yarattığı sosyal sorunlarla baş etmek için hiçbir çalışma yok. Bunların toplamı KAOS demektir. Ve bu KAOS bizi daha da fazla göçe zorlayacak, yok oluşu bir endişeden çıkarıp realize etme riski taşıyacaktır.

Çözüm mü? Ülkeyi yönettiğini iddia edip bunların gailesini dahi çekmeyenlerin bir an önce gitmesi… Kim ne derse desin, bunun başka çözümü yok artık!”