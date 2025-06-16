“Hissedarların katılımı ile verimli Genel Kurul geçirdik”

86’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan ülkenin köklü bankalarından Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. 4 Haziran 2025 tarihinde Çarşamba Gün ‘Özel Genel Kurul’ Toplantısını gerçekleştirdi.

114 sayılı Kooperatif Şirketler Yasası ve bu yasanın 54’üncü maddesi altında çıkarılan Kooperatif Şirketler Tüzüğü hükümleri uyarınca Kooperatif Şirketler Mukkayyidi tarafından çağrısı yapılan Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’in Özel Genel Kurul Toplantısı, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aday olan hissedarlar arasından dört Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi gündemiyle Bankanın Lefkoşa’daki Genel Müdürlük binasındaki Kültür Salonunda gerçekleştirildi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi tarafından görevlendirilen Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin yönetiminde gerçekleştirilen Özel Genel Kurul Toplantısına, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Alp’in hissedarlara hitaben yaptığı konuşma ile devam edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Alp Genel Kurul’a katılan hissedarlara hitaben yaptığı konuşmasında; geride bırakılan dönemde ekonomik koşullardaki zorluklara rağmen bankanın karlı bir yıl geçirdiğini belirterek, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara, hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etmiş ve, Kooperatifçilikte ortak akıl ilkeleri çerçevesinde hissedarların katılımı ve katkılarıyla verimli bir Genel Kurul gerçekleştirileceği inancında olduğunu Genel Kurul Toplantısının Limasol Türk Kooperatif Bankası ve tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek katılan hissederlara şahsı ve Yönetim Kurulu adına teşekkür etti.

Konuşmanın ardından gündemin tek maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen oylama ve sayım işlemleri sonucunda Bankada 3 yıl süre için görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri Gülhan Alp, Mehmet Bahtiyar Tolon, Halil Başaran, Seniha Metiner olarak belirlendi.