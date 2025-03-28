'Hırsız var’ isimli oyun seyirciyle buluştu

İskele’de tiyatro kültürünün oluşmasında büyük katkısı olan İskele Belediye Tiyatrosu, yeni yaşını bir kez daha sahnede kutladı.

İskele Belediyesi hem 14’üncü Kültür Sanat Günleri kapsamında hem 3’üncü Tiyatro Günlerinin açılış oyununda hem de Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahneye çıkarak, yeni oyunu ‘Hırsız Var’ ile ilk kez İskele’de perde diyen İskele Belediye Tiyatrosu, ayakta alkışlandı. İskele Belediye Tiyatrosu’nun organizasyonunda 27 Mayıs’a kadar devam edecek 3. Tiyatro Günleri’nin dün akşamki onur konuğu ise sanatçı Tarık Papuççuoğlu oldu.

‘Hırsız Var’ isimli oyunu seyirciyle birlikte izleyen Paputçuoğlu, gösterinin sonunda sanatseverlerle de buluştu.

27 Mart’ta başlayan tiyatro günleri 27 Mayıs’ta son bulacak

İskele Belediyesi bünyesinde 9 yıl önce kurulan İskele Belediye Tiyatrosu, bu yıl da İskele’yi tiyatronun merkezi yapacak. Dün, 27 Mart’ta Dünya Tiyatrolar Günü’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun Hırsız Var isimli komedi türündeki oyunla başlayan İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri, 27 Mayıs’ta Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kara komedi türündeki Çok Tuhaf Soruşturma isimli oyunuyla sona erecek. 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tiyatro günlerinde standup gösterisi ile birlikte toplam 10 gösteri izleyici ile buluşacak. İskele AKM’nin ev sahipliğini yapacağı Tiyatro Günlerindeki tüm gösteriler ücretsiz izlenebilecek.

‘Hırsız var’ isimli oyunla başladı

27 Mayıs’ta son bulacak İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri, Sami Yakar yönetmenliğindeki İBT Ekibinin İskele’de ilk kez sahneye taşıdığı yeni oyunu Hırsız Var ile başladı. İskele AKM’de dün (27 Mart) sahnelenen oyunu sanatçı Tarık Papuççuoğlu ve eşinin yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa, Milletvekili Biray Hamzaoğlulları ile çok sayıda tiyatro sever izledi. İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği ‘Hırsız Var’

İskele’de de izleyicisinden tam not aldı. Komedi türündeki oyunda Bilen Kılıç, Mehmet Külçer, Ceren Boyacı, Bilal Dericioğlu, Sinem Kaşifoğlu ve Murat Sirhan aynı sahneyi paylaşırken, seste Burkay Uzun, ışıkta İrem Yılmaz, Duha Arıcı, suflözde Muhterem Hocaoğulları, dekor tasarımda Yalçın Arıcı, Afiş-Grafik tasarımda Ebru Kırmızı yer alıyor.

Tiyatro günlerinde 10 gösteri olacak

İskele’de tiyatro kültürünün oluşmasında büyük katkısı olan İskele Belediye Tiyatrosu, yeni yaşını bir kez daha sahnede kutlayacak. İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günlerinin açılış oyununda sahneye çıkacak İskele Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu Hırsız Var ile ilk kez İskele’de perde diyecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde sahnelenecek oyunla birlikte 27 Mayıs’a kadar sürecek Tiyatro Günleri de başlamış olacak. Tiyatro Günleri’nin üçüncüsünde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra ülkemizden Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Girne Tiyatro Su, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Türkiye’den Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Kök35, Naif Bey Kumpanyası, Showroom Mizah, Standup Gösterisi, tiyatro severlerle buluşacak.

Buna göre 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde perde diyecek ekipler ve oyunları şöyle;

27 Mart Perşembe – 19.00 / TARIK PAPUÇÇUOĞLU İLE SOHBET

19:30 / İskele Belediye Tiyatrosu – Hırsız Var / Komedi

5 Nisan Cumartesi – 20.00 / Naif Bey ve Yaveri- Yetişkinler İçin Tek Kişilik Kukla Gösterisi

12 Nisan Cumartesi –20.00 / Tiyatro Kök35 – Cambazın Cenazesi / Komedi

19 Nisan Cumartesi –20:00 / Girne Tiyatro Su- Yarım Canlar Destanı / Müzikli Drama

24 Nisan Perşembe – Okul Saati / Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu- Her Şeyi Bilen Kitap / Çocuk Oyunu

26 Nisan Cumartesi – 20:00 – Yüksel Ünal / Standup Gösterisi

3 Mayıs Cumartesi – 20. 00 – Showroom Mizah /İnteraktif Tiyatro Gösterisi

10 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu – Beni Makbetme/ Müzikli Drama

17 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Kanlı Nigâr / Müzikli Komedi

27 Mayıs Salı – 20.00 – Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Çok Tuhaf Soruşturma / Kara Komedi