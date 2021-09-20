Hint klasik müziği Kıbrıs semalarında yankılandı

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı dünyanın farklı kültürlerinden sanatçıları Kıbrıslı sanatseverlere buluşturmayı sürdürüyor. Hint Klasik müziğinin üç önemli ismi Mehboob Nadeem (sitar), Suhas Mitra (sarod) ve Gurdain Rayatt (tabla) Lefkoşa’daki Hindistan Yüksek Komiserliği katkılarıyla Delikipos köyündeki Olive Grove’da seyircilerle biraraya geldi. Mekanın doğal ortamı ile hint müziğinin deneysel ve enstrümanlar ağırlıklı özel yapısının buluştuğu geceye Hindistan Yüksek Komiseri Madhumita Hazarika Bhagat ve diğer bazı elçilik üst düzey bürokratları da katılırken özel etkinliği Kıbrısta yaşayan Kıbrıslı Rumlar,Kıbrıslı Türkler ve farklı milletlerden müziksever beğeniyle izledi. Hindistan’ın 75.bağımsızlık yılı kutlamalarına da denk gelen gecede Hindistan Yüksek Komiseri Madhumita Hazarika Bhagat, Vakıf Başkanı Garo Keheyan ve Sama Arts Network Yöneticisi ve Sanat Yönetmeni Jay Visvadeva birer konuşma yaptı.

İki bölüm halinde gerçekleşen konserde çok fazla makamı(raga)olan Hint Klasik Müziği’nin farklı tarzlarını ikili olarak icra eden Mehboob Nadeem , Suhas Mitra ve Gurdain Rayatt sanatseverleri adeta kadim ve çok renkli Hindistan kültürüne bir yolculuğa çıkardı. Hint müzik geleneğinin çeşitliliğini yansıtan eşsiz gecede müzisyenler bir programa bağlı kalmadan doğaçlama bir akışla farklı ritimleri icra etti.