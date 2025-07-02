Hikmet Uluçam’dan “Şampiyon Melekler”e…

Sanatçı Hikmet Uluçam, bahçesinde yetiştirdiği yıldız kaktüslerini, Şampiyon Melekler’e adadı.

Uluçam, yıldız kaktüsleriyle beş köşeli bir şekil yarattığı bahçesindeki kaktüslerin bugün çiçek açtığını belirterek Facebook sayfasından bir fotoğraf paylaştı.

Uluçam, fotoğrafına ek olarak “Türkiye’deki depremde ölen Şampiyon Meleklerimizin anısına yıldız kaktüslerden oluşturduğum beş köşeli yıldızdaki kaktüsler, bugün hep çiçek açtı. Şampiyon Meleklerimize selam olsun. Hep ışıklarda olsunlar.” ifadelerini kullandı.