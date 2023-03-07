Hikmet Uluçam botanik bahçesinin kapılarını ziyaretçilere açıyor

Sanatçı, grafik tasarımcısı ve eğitimci Hikmet Uluçam, 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği soyu tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçların bulunduğu Lapta’daki botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü sekizinci kez ziyaretçilere açıyor.

Ziyaretçiler, baharın gelişini müjdeleyen çiçeklerin süslediği, nadide endemik tür ve yüzlerce çeşit kaktüsün bulunduğu botanik bahçede rengarenk bir yolculuğa çıkma imkânı bulacak.

Hikmet Uluçam, bu yılki “8. Cyclamen+” bahçe sergisini arka arkaya kaybettiği ablası Sergüzan Tamsel ve abisi Hüseyin Uluçam’ın anısına açıyor.

Uluçam ayrıca, bu yılki sergide, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol kafilesini ve diğer vatandaşları da anarak, “Deprem felaketinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz ve diğer vatandaşlarımızı da unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 11 Mart Cumartesi günü açılacak. Sergi, pazartesi, perşembe günleri ve 1 Nisan hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Uluçam’ın bahçesindeki çiçek ve bitkiler arasında, Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis cypria, Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı bulunuyor.